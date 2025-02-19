《台東》台東春節團客少 遊覽車司機叫苦

2025/02/19 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕國旅不旺，過年假期拉長至元宵後，但遊覽車業者反映，遊客多以自駕為主，旅行團大幅減少，許多遊覽車司機被迫離職、兼職，甚至轉換跑道，只能等媽祖壽辰能帶來香客團商機。另方面，公車業者卻有司機年終十二萬仍缺工，業者認為吸引遊覽車司機跳槽可填補人力缺口。

部份司機轉換跑道或外送餐點

台東縣中小企業協會理事長、「阿吉旅行社」董事長翁代吉說，由於遊覽車司機依趟次計薪，一、二月景氣實在太淡，已有許多司機跳槽，且轉職不再開車者不少，他們圖的是穩定的工作，自己之前有時也要下場開車，只是現今沒有太多旅行團需接送，目前也只能等三月「瘋媽祖」時看看是否有進香團生意可接。

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公車業祭高年終 仍嘆難找到人

有司機表示，整個二月只有接到一團，根本活不下去，想去開公車較有保障，「現在整個花東的狀況有夠爛，有時還需要兼職」，有業者透露，有司機平時還外送餐點。

有遊覽公司司機兼導遊，近來也是閒得慌，業者痛罵觀光署日前的「台灣觀巴」在花東推一日、半日遊只要一百八十六元，「想到觀光業卻沒想到當地的交通運輸，快被搞死」，近來又聽說，觀光署已得知交通業慘況，一百八十六元將略調漲，政策一直變，施政前根本沒有遠慮。

東台灣客運公司總經理施建州說，到底要不要補助老舊公車汰換的經費還懸在立法院，一方面因法規必須補足司機名額，「年終發出十二萬至十五萬獎金還是很難找到人」，公車汰換是一回事，但人還是要找，可能考慮買狀況不錯的二手車汰換。

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