高雄「獵龍大隊」 百名女獵人勇抓綠鬣蜥

農業局「獵龍大隊」達六四五人，女獵人一○五人沒在怕。（記者陳文嬋攝）

2025/02/19 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕綠鬣蜥逐年增多引發生態危機，高雄市農業局開班訓練「獵龍達人」昨全面完訓，「獵龍大隊」成軍達六四五人，百名女獵人沒在怕，高達七十七名里長，增加獵龍服務更專業，還能為民除害賺外快。

高雄市綠鬣蜥數量攀升，連市區公園也可見蹤影，農業局前年移除五四四九隻綠鬣蜥，去年移除六五九二隻綠鬣蜥，農業局今年連開五場綠鬣蜥捕捉訓練班昨全面完訓，今年目標移除二．四萬隻綠鬣蜥，迄昨已移除七九三隻綠鬣蜥。

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「獵龍大隊」達六四五人，其中女獵人一○五人，最年輕才十八歲，最年長是七十八歲仁武區灣內里長鍾光西；里長共七十七人，以鳳山區十七人最多；另也有十七人曾協助里民捕捉過綠鬣蜥經驗，還有十二名女里長。

645人完訓 77位是里長

忠義里長李朝清表示，綠鬣蜥已進入市區生活圈，曾發生綠鬣蜥闖進民宅，課程請來專業老師授業解惑，里長學習專業知識與技能，為民除害避免受傷，里長斜槓人生也能賺外快。

文山里長黃惠玲說，過去曾有里民通報綠鬣蜥，卻不知道該如何捕捉，透過課程學到很多，學會安全捕捉，能夠幫忙里民，提供更好服務。

里長們心繫里民，參訓了解綠鬣蜥植食習性，易出沒在有構樹等圳溝溪流環境，不會主動攻擊或追逐人等，學會捕捉及保定綑綁技巧，以便突發狀況因應。

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