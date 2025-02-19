鼠窩清空 高雄「米奇妙妙屋」換新屋主了

2025/02/19 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕三年前嚇「鼠」全台的高雄「米奇妙妙屋」，今年農曆年前已順利出售並開始大翻修；土水師傅表示整個妙妙屋內一隻老鼠都沒有，當地里長則是誠摯歡迎新屋主。

米奇妙妙屋是一棟四樓透天厝、位於高雄三民區寶獅里，附近環境清幽且鄰近綠園道，原本應具有豪宅條件，但因屋主生活習慣迥異，致使屋內髒亂無比、鼠輩橫生。

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二○二二年七月本報接獲讀者投訴，抱怨隔壁鄰居已變鼠窩，家裡陸續放置八個老鼠籠，半年累計捕獲一四八隻老鼠、兩年逾四百隻，且數量持續增加中；相關單位數度會勘與開罰，屋主就是不改善，讓整個社區很無奈。

豪宅鼠屋曝光後引起各界正視、瞬間成為全台焦點，被取名為高雄米奇妙妙屋；高雄市長陳其邁也注意到這間房子，下令相關單位積極處置。

隨後，三民區公所遠赴北部與屋主的親戚溝通，環保局更是全面動員滅鼠，五天下來派出二百人次與大批機具，從妙妙屋內清出逾卅噸垃圾，衛生局對屋主開出十四張罰單、共四萬四千百元。

屋主事後被衛生局強制送往醫院，才發現罹患「思覺失調症」，經八個多月治療與職能復健，回到台北與家人團聚並找到穩定工作，完全捨去與鼠共舞的日子。

妙妙屋去年傳出出售消息，屋齡卅六年、開價約一千三百萬元，里長林昆明證實，屋主農曆年前主動告知透天厝已賣出，他誠摯歡迎新屋主加入社區。

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