二仁溪1.7萬噸廢棄物 估3年清除

立委邱志偉（穿綠衣者）邀集國發會、環保署等單位二仁溪畔實地會勘，要求加快審查、盡速展開廢棄物清理作業。（立委邱志偉服務處提供）

2025/02/19 05:30

〔記者蘇福男／高雄報導〕二仁溪早期遭不肖業者偷埋大量廢五金廢棄物，雖經政府多年大力清理整治，已擺脫「黑龍江」惡名，但二仁溪沿線尚有四處場址、約一．七萬噸廢棄物待清理，清除經費逾十三億元，中央研議專案全額補助，預計三年內完成清除，目前全案正在國發會審查，立委邱志偉要求加快審查和清除進度。

13億經費 中央研議全額補助

邱志偉指出，二仁溪為高雄、台南交界河川，由水利署第六河川分署主管，六河分署進行沿線治理工程時，挖出大量電子廢棄物，導致治理工程推進困難，後由水利署、台南市水利局及環保局進行清除及廢棄物去化作業，完成第一期工程。

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由於水利署是治水工程單位，後續在最高行政法院判決確定後，全案回到環保機關主政，行政院多次協調後，確定二仁溪廢棄物清理由台南市政府主政，環境部補助經費。

台南3處、高雄1處待清理

台南市環保局調查，二仁溪沿線尚有四處廢棄物場址待清理，其中台南三處、高雄一處，數量約一．七萬噸，清除經費逾十三億元，台南市環保局去年針對南萣橋上游四五○公尺處B場址進行試驗挖掘及廢棄物分選作業，對不同廢棄物進行去化處理，後續廢棄物清理將比照該模式進行。

邱志偉表示，此案歷經近三年持續爭取，中央研議專案全額補助，今年將先以行政院第二預備金支應，後續則由環境部編列預算補助，他將持續追蹤行政院和國發會核定進度，並請環境部盡速撥補經費，讓台南市環保局盡早發包，期盼二○二八年完工，讓二仁溪徹底甩開被污染超過半世紀的陰霾，成為沿線居民真正的母親之河。

二仁溪沿線尚有4處場址、約1.7萬噸廢棄物待清理。（記者蘇福男攝）

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