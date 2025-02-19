《業務費遭刪光》政院南服中心昏暗、廁所停供衛生紙

南服中心廁所的衛生紙暫停提供。（記者王榮祥攝）

2025/02/19 05:30

辦公室燈開一半 電梯關閉三分之一 執行長︰出差要自行付油錢

〔記者王榮祥／高雄報導〕行政院南部聯合服務中心（簡稱南服中心）因業務費遭刪減，致使大廳昏暗、辦公室只開一半燈、電梯關閉三分之一、廁所的衛生紙卷都暫停提供，民眾跟員工都超不方便，碎唸怎會連這些錢都刪！

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南服中心執行長許乃文感慨表示，目前連自己出公差都要自行付油錢，原則上會先以民眾洽公需求為主，只是對辦公室同仁較抱歉。

民眾跟員工大喊超不方便

南服中心今年度業務費一千零卅六萬餘元、過年前遭立院藍白全數刪除，中心必須想方設法從多方面調整支出，對洽公民眾的影響逐漸浮現。

首先是進大門後，原本讓民眾休息、等待叫號的大廳一片昏暗、顯示洽公順序與宣導政策的大投影幕暫停使用，導致民眾必須坐在略微暗黑（有陽光）的環境 ，也無法在第一時間掌握洽公順序。

電梯影響最劇，原本三部電梯可服務，少了一部電梯後，民眾等待時間更久，有些民眾乾脆爬樓梯，但長輩與行動不便者較吃力；位於五樓以上的中心員工更辛苦，常常爬樓梯上下辦公室。

未來能否維持運作有變數

考量洽公民眾需求，南服中心省錢招式選擇辦公室為主，所有辦公室都只開半數燈，把有限資源多留給洽公民眾，但辦公室也因此變得較暗，加上欠缺差旅費用，無法到地方會勘，員工每天都在亮一半的辦公室上班，氣氛很寂靜。

除暫停部分用電設施與差旅支出，南服中心所有洗手間原本在走道上與每個馬桶旁都設衛生紙箱，因業務費沒了，目前僅剩走道提供衛生紙，馬桶旁的衛生紙箱都是空的，民眾跟員工如廁都不像過去那麼方便。

南服中心指出，目前以服務民眾為最優先，各單位業務包括護照、勞保等相關申辦仍維持正常運作，調控部分儘量以不影響實質作業層面為原則，但未來經費能否足夠維持運作仍有變數，期盼立院能考量中心整體效能，避免造成民眾不便、或影響其權益。

南服中心三部電梯暫停一部，民眾須耗時等待。（記者王榮祥攝）

行政院南服中心每天進出洽公民眾約三千人次。（記者王榮祥攝）

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