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    首頁　>　生活

    未解除專輔 彰化大慶商工停招停辦

    2025/02/19 05:30

    〔記者林曉雲、陳冠備／綜合報導〕少子化繼續衝擊私校退場，教育部昨（十八）召開私立學校退場審議會，彰化縣私立大慶商工因未能有效解除專案輔導，令自今年八月起一一四學年全面停招停辦。大慶商工表示，一一四年度六七○○萬元資金在期限前已到位，對於審議結果，將待董事會開會討論。

    大慶商工一一三學年度共有一二九名學生、專任教師七名、職員六名，學校於一一一學年度起即未招收新生，至一一三學年度結束時將無學生，無需進行學生安置；而私校退場審議會認定，大慶商工的財務狀況仍是顯著惡化，未能在屆期前解除專輔。

    教育部私校退場審議會昨審查認定，大慶商工已屆改善期限，仍未能解除專輔，經出席委員二分之一以上同意，依退場條例令學校於一一四學年度停止全部招生，並於一一四學年度結束時停辦。一一三學年度共有一二九名學生、專任教師七名、職員六名，學校於一一一學年度起即未招收新生，至一一三學年度結束時將無學生，無需進行學生安置。

    大慶商工校長蕭益進表示，學校目前剩三年級學生約一二九人，專輔期間校務均正常。董事會在二年前有意將學校轉型為社福機構，但轉型需要時間，所以先朝「解除專輔」為目標，當時估算資金缺口約為六七○○萬元，在今年一月底前資金已經到位，對於審議結果未獲免除，感到震驚與遺憾，未來校務發展，校方將與董事會開會討論。

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