彰市彰南路左轉車道 8月完成改善

彰化市彰南路十五處路口改善工程，已有部分路口即將完工。（記者湯世名攝）

2025/02/19 05:30

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市彰南路去年共有五○四件檢舉轉彎或變換車道未依標線指示行駛，被開單的民眾怒轟路口標線與左轉道設計不良，有如行駛在「扭扭大道」，公路局彰化工務段對此強調，彰南路十五處路口已陸續進行「偏心」車道及標線調整工程，力拚八月前完工，以改善用路人行車安全與權益。

「偏心」車道及標線 已陸續調整

十五處路口分別是彰南路一段一○○巷、彰南路一段一五一巷、彰南路一段二一五巷、山中街、彰南路一段三○○巷、彰南路一段三二八巷、山中街八十一巷、彰南路二段四十六巷、三竹路、彰南路二段一六四巷、彰南路二段二五四巷、彰南路二段二六二巷、彰南路二段三四六巷、彰南路二段五一二巷、彰南路三段二巷。

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有民眾指出，彰化市彰南路沿線多數路口直行與左轉車輛共用一個車道，一旦車輛到了路口要左轉時，後方車輛駕駛就會被迫煞車減速或右切到外車道，碰撞意外就很容易發生；車輛沿路一下內側一下外側，就像「扭扭路」般危險。

彰化警分局指出，去年彰南路有五○四件檢舉轉彎或變換車道未依標線指示行駛，有部分駕駛收到罰單後來申訴。彰化工務段長廖志彬則表示，這十五處路口位於彰南路一至三段之間，長約三公里，都將施作「偏心」車道及標線調整，其中四個路口即將完工，其餘路口會在六至八月間完工。

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