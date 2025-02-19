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    遊客走訪北港溪峽谷 農水署難禁止

    北港溪峽谷祕境壯闊奇美，走在峽谷工程便道，有潺潺流水聲伴隨。（記者張協昇攝）

    北港溪峽谷祕境壯闊奇美，走在峽谷工程便道，有潺潺流水聲伴隨。（記者張協昇攝）

    2025/02/19 05:30

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣北港溪峽谷祕境，因發生多起遊客騎車自摔或遭落石砸中受傷事件，農水署日前管制進入峽谷的工程便道，沒有通行證不得進入，惟近日仍有民眾進人，並在臉書社團稱「管車不管人」。

    對此，農水署南投管理處表示，原則上仍禁止人、車進人便道，但因惠蓀林場園區還有其他路徑可下切至峽谷，難以嚴管遊客徒步進入，惟提醒民眾若執意進入得自負安全。

    網路瘋傳媲美太魯閣峽谷的南投縣北港溪峽谷，非一般開放健行路線，係每隔五、六年年的枯水期，農水署南投管理處為維護北港溪上游的能高大圳引水隧道等設施，在溪床修築便道供工程車通行，民眾才得以從設在惠蓀林場的便道柵門進人。

    惟因前往峽谷探祕遊客絡繹不絕，人、車大量湧人，發生多起遊客摔車，遭落石砸中受傷及車輛掉入溪流等意外事件。

    再加上春雨將至及各地仍有地震發生，增加遊客滑倒及遭落石砸中等風險，農水署南投管理處已要求施工廠商嚴格管制便道入口，沒有通行證不得進入。

    惟近日有民眾在臉書社團留言表示便道入口有人看管，但「管車不管人」，自己很幸運能夠徒步進入。

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