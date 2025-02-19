中小學資訊課可連遊戲網 教部要求公務電腦補漏洞

強化學術網路防護，教育部近日發函地方政府，落實督導所管的中小學校，確保公務電腦預設的DNS設定必須符合規範，使電腦的DNS IP設定不會出現管理漏洞。 （資料照）

2025/02/19 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕強化學術網路防護，教育部近日發函地方政府，落實督導所管的中小學校，確保公務電腦預設的DNS設定必須符合規範，使電腦的DNS IP設定不會出現管理漏洞。

教育部資科司科長陳鈴雅表示，桃園某學校資訊教室發現有學生在學校上資訊課程，竟可連上遊戲網站，部分網頁甚至有色情廣告，經調查發現，此情況是因該校電腦的DNS IP設定造成管理漏洞。

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陳鈴雅說明，近年瀏覽器廠商導入加密DNS查詢技術（簡稱DoH），若有學校電腦的DNS IP設定為台灣學術網路以外的主機IP並啟用DoH安全機制，就會規避教育部所建置的「學術網路兒少不當網站防護機制」，桃園學校事件即是此類案例。

陳鈴雅表示，教育部委託中山大學圖書與資訊處執行「TANet青少年網路內容防護計畫」，研發專屬教育學術單位，使用於台灣學術網路內容安全防護的阻擋技術，建置「不當資訊防護系統（TANWP）」，阻擋色情、暴力、恐怖、血腥、危險內容及其他有害網路內容，並透過自主蒐集黑名單、TANet使用者反應機制提供，與學術界及業界共同充實防護名單，並整合民眾向網路內容防護機構（iWIN）檢舉之黑名單，一併納入防護。

教育部也將請地方政府協助宣導「教育部兒少不當網站通報機制」，如有發現新興未阻擋網站，儘速通報不當資訊防護團隊，以利加速防護清單更新時程。

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