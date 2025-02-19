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    學測考生拍試卷傳社群 取消資格

    學測考生在答案卷上畫史奴比等卡通人物。（記者楊綿傑翻攝）

    學測考生在答案卷上畫史奴比等卡通人物。（記者楊綿傑翻攝）

    2025/02/19 05:30

    〔記者楊綿傑／台北報導〕大考中心昨公佈今年學測違規樣態，有考生在答案卷繪出漫畫角色還寫詩句、也有考生畫出全台鐵路主支線各站，都將扣減該科一級分；另有考生將答題卷內容上傳社群平台，違反多項考試規則，慘遭取消考試資格。

    根據大考中心統計，今年有一三八六件未於簽名欄簽名的違規事件，五一八件於作答區書寫與答案無關之文字或符號，都扣科一級分。

    另外，考試進行中使用行動電話有四件，包括數A考生上廁所後使用手機跟媽媽報備正在考試，扣該科五級分；另有數A考生低頭使用行動電話，及自然科考生用行動電話拍下考題，該節皆不予計分。

    其中一件重大違規為英文科考生將答案卷內容上傳至社群平台，發文稱「這樣有幾分？剛剛考到一半直接拿手機出來拍的」。大考中心主任張新仁說明，該名考生攜帶行動電話並使用、抄錄答案攜出試場等，情節重大，委員會討論後認為違反多項考試規則應從重處理，取消考試資格。

    學測考生在答案卷上畫出台鐵各路線並標示站名。（記者楊綿傑翻攝）

    學測考生在答案卷上畫出台鐵各路線並標示站名。（記者楊綿傑翻攝）

    學測考生將答案卷及內容拍照並上傳社群平台，遭取消考試資格。（記者楊綿傑翻攝）

    學測考生將答案卷及內容拍照並上傳社群平台，遭取消考試資格。（記者楊綿傑翻攝）

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