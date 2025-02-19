邊境攔查／知名壽司連鎖店進口智利海膽 重金屬鎘超標

食藥署公布最新邊境查驗，台灣善商公司進口一批智利冷凍海膽，被驗出重金屬鎘超標。 （食藥署提供）

2025/02/19 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部食藥署昨公布最新邊境查驗結果，一批由台灣善商公司進口、產地智利的冷凍海膽，驗出重金屬鎘超標被攔下，該公司旗下擁有知名日式壽司連鎖「はま寿司」（HAMASUSHI），這批海膽鎘含量每公斤○．五毫克，超出法規標準○．三毫克，全批四○公斤須退運或銷毀，食藥署將針對業者提高邊境抽驗比例為廿％至五十％。

日本輸台嬰兒米餅逐批查驗

值得注意的是，此次還有兩批日本米餅同樣被檢出鎘超標。食藥署代理署長林金富說明，這二批不合格的日本米餅由得興公司進口，檢出重金屬鎘含量每公斤○．○四六毫克，超過法規上限每公斤○．○四○毫克。

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林金富指出，食藥署統計，近半年台灣共檢驗三一七批日本進口嬰兒或幼童米餅，其中十二批不合格，不合格率為三．八％，違規原因皆為鎘超標。由於近期日本米餅不合格數量突然增加，自二月十八日起，邊境將全面針對日本輸台嬰兒米餅逐批查驗，為期一個月。

林金富說，鎘並非刻意添加，推測是製造廠近期使用的原料種植土地受污染，已要求日方於四月三日前提交書面報告，說明改善與預防措施。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海指出，世衛組織將鎘列為一級致癌物，經消化道進入人體的鎘約有六％會被吸收，主要累積在腎臟組織，且鎘半衰期超過廿年，長期暴露下恐傷腎、影響骨骼、導致前列腺癌等；此次米餅與海鮮被檢出鎘超標，推測與環境污染有關。

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