建議暫緩聲浪大 檳榔防制法卡關

衛福部「檳榔健康危害防制法」草案預告60天期滿，收到超過4500則意見，多數建議「暫緩推動」，將再與業者、公衛及醫療團體進一步討論。 （記者邱芷柔攝）

2025/02/19 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部日前預告「檳榔健康危害防制法」草案，六十天預告期已在週一期滿，原本立法是為了促進健康，但阻力不小。衛福部指出，預告期間共收到超過四千五百則意見，多數建議「暫緩推動」，尤其針對檳榔業者登錄規定、禁檳場所規範引發最多爭議，目前立法尚無具體時間表，將持續凝聚共識。

每年新增逾8000人確診口腔癌

國際癌症研究總署（IARC）將檳榔列為一級致癌物，國內每年新增超過八千人確診口腔癌、逾三千人喪命，但國內多為攤販型態販賣，防制不易。民團籲制定專法多年，衛福部去年十二月十八日預告專法草案，除規定批發與零售業者須登錄核准，違者罰一萬至五萬元，同時劃定六大禁檳場所，包括學校、社福機構、文教場所、政府機關、大眾運輸等，違者罰兩千至一萬元，此外未成年人與孕婦不得嚼用檳榔，原住民祭儀除外。

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衛福部口腔健康司長張雍敏指出，草案預告期間，衛福部在公共政策網路參與平台上共收到四四二三則意見，加上中央各部會、地方衛生局，總計超過四千五百則，多數意見都傾向建議暫緩推動。

登錄規定、禁檳場所規範爭議大

衛福部收到的意見中，支持者多認同立法，特別是禁止孕婦與未成年人嚼食檳榔，以降低健康風險。反對意見則集中在檳榔業者的登錄規定、禁檳場所規範，認為應該進行更詳盡評估，例如有業者認為，許多販售地點是在鐵皮屋，登錄規定在實務執行上有困難；也有遊覽車司機提到，會靠吃檳榔提神，專法禁止在遊覽車上吃檳榔不合理；不少人也希望進一步討論檢驗標準。

衛福部：邀各界討論凝聚共識

張雍敏強調，立法大方向不變，目標是促進國人健康，針對各界疑慮與意見，立法時會一併考量，並邀請檳榔業者、公衛團體及醫療單位等共同討論，部分建議也會納入子法中詳盡規範。至於立法時程是否受影響？張雍敏說，專法制定過程要公開透明，與外界充分溝通，目前仍在凝聚共識，尚無具體時間表。

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