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    公立高中校長遴選 最快明年改兩軌制／國立高中與國立大學附中遴選合併 有助擴大選才

    全教總理事長侯俊良（右）質疑國教署破壞現行高中校長遴選體制，實則要讓少數符合資格者可跳過一階的筆試和比積分。（記者林曉雲攝）

    全教總理事長侯俊良（右）質疑國教署破壞現行高中校長遴選體制，實則要讓少數符合資格者可跳過一階的筆試和比積分。（記者林曉雲攝）

    2025/02/19 05:30

    〔記者林曉雲／台北報導〕教育部正研擬調整公立高中校長遴選制度，現行由國教署、國立大學及地方政府各自遴選校長三軌，擬讓國教署和國立大學兩軌合一，使高中校長遴選由三軌減為兩軌，以擴大選才，為學校選出合適的校長，新制最快明年上路。

    目前公立高中職校長遴選方式有三軌，國教署主管國立高中職一三三校、國立大學主管附屬高中職十七校、各地方政府主管公立高中職，由國教署、國立大學及各地方政府各自舉辦主管的高中職校長遴選，但國立大學可委託國教署併同辦理附屬高中職校長遴選，三軌之間不能直接互相流動。

    教育部政次張廖萬堅說明，考量「國立大學附屬高級中等學校」與「國立高級中等學校」同屬教育部主管學校，教育部正研議放寬所屬高級中等學校校長遴選機制，促進教育部所屬高級中等學校校長間之人才交流。教育部國教署僅須修改「國立高級中等學校校長遴選作業要點」，即可讓兩軌合一。

    教長：績效好校長可優先轉任

    張廖萬堅表示，依「高級中等教育法」第十四條規定，各主管機關應召開校長遴選委員會，校長遴選作業方式、遴選基準及辦學績效等事項，為校長遴選委員會權責；而任何制度的調整，包括高中校長遴選機制的調整，均應考慮教育的長遠發展，公平適用於所有學校，教育部將確保選拔機制的公平性與公信力，透過國立高級中等學校校長遴選委員會，為學校選擇最適任的領導人才。

    全教總質疑讓特定對象彎道超車

    教育部長鄭英耀表示，透過學者專家校務治理的訪評，對辦學績效好的校長，提供優先參加轉任遴選機制，有留才的效果，對學校培育人才和教育品質的確保應予肯定，盼各界看到新機制的價值。

    不過，全國教師工會總聯合會昨開記者會，理事長侯俊良質疑國教署藉口「借重辦學經驗」及「促進人才交流」，實則要讓少數符合資格者可跳過一階的筆試和比積分，直接進入二階面試，在任期屆滿時「彎道超車」轉任其他國立學校校長，對其他校長參選人恐造成不公平。張廖萬堅對此回應，機制調整並非適用特定對象。

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