（花蓮）壽豐養殖區 傳巴沙魚低溫凍斃

花蓮壽豐養殖魚群暴斃傳惡臭，鄉公所要求業者盡速出面處理。（民眾提供）

2025/02/18 05:30

〔記者王錦義、游太郎／花蓮報導〕農曆年前後連日低溫，花蓮縣壽豐鄉養殖的池魚凍傷，部分魚池疑似溶氧量不足導致魚群暴斃及傳出陣陣惡臭，鄉長曾淑懿要求業者應依廢棄物清理法盡快清除魚屍；縣府農業處昨派員前往調查並呼籲農漁民，今天起至廿四日低溫預估最低可降至攝氏十四度，各項農漁作物要做好防範措施，若寒害造成農業災損，可儘速向當地鄉鎮市公所通報。

縣府農業處長陳淑雯說，農業處接獲通報後立即聯繫該養殖戶了解狀況，發現凍斃的魚隻為鯰魚品種，且周邊魚池也有類似狀況，縣府已請鄉公所獸醫盡速前往初勘並函報紀錄；屆時若寒害凍斃量達該鄉鎮同一水產物總養殖面積五％，且死亡率超過廿％，即可啟動農業天然災害現金救助，不過養殖戶需有養殖登記證且有申報放養量才可獲救助。

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公所呼籲加強養殖管理

壽豐鄉養殖區面積約四百公頃，以台灣鯛為主，共廿多戶領有養殖登記證。鄉公所指出，目前接獲通報有一家養殖戶發現魚隻暴斃，約上百隻俗稱巴沙魚的博氏�（鯰魚品種）漂浮在水面，隨即通知所有養殖戶了解狀況；呼籲農友，近日低溫，如有農漁作物受害，請務必盡快到鄉鎮公所通報災情。

曾淑懿提醒養殖戶說，近來天氣忽冷忽熱，白天溫度回升，午後轉為低溫，養殖魚塭因氣候不穩定，已有零星漁戶養殖的台灣鯛及鱸魚發生死亡情形，但還未接獲其他養殖戶反應有問題，公所農業課會加強宣導，呼籲養殖戶加強養殖管理，隨時注意魚塭變化，避免造成損失。

暴斃魚體不能隨意棄置

曾淑懿說，也會透過農會加強宣導，要求養殖戶加強養殖管理措施，包括隨時注意水質變化、魚隻有無浮頭、池魚吃食及活動等異常情形，同時提醒養殖戶夜間應多開水車打水，增加水中的含氧量；養殖戶打撈上岸的暴斃魚體不能隨意棄置，任意棄置違反廢棄物清理法規定，主管機關可裁處六千元至三萬元罰鍰。

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