（竹縣）峨眉、寶山開發產業園區 居民盼2案併審環評

東茂智慧產業園區開發案說明會，環保人士和鄉親對於開發商的水資源管理與污染提出疑慮，並強調應保護石虎，維護農地。（記者廖雪茹攝）

2025/02/18 05:30

竹縣府︰基地未臨接 開發行為不同 將逐案審查

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣峨眉鄉、寶山鄉交界處的鴻福球場停業後遭法拍，腹地分養生村、兩個產業園區、旅館及休閒農場等五個開發案進行中，總開發面積達八十二公頃，其中，東茂智慧產業園區開發案昨在兩鄉各辦一場環境影響說明書送審前的公開說明會，與會環保人士提出多點質疑，民眾盼產業園區兩案合併辦理環境影響評估，以降低對於自然生態的影響。

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東茂智慧園區說明會 強調做研發沒污染

新竹縣政府環保局未派人出席，表示該區因開發行為不盡相同，後續將依環評法規逐案審查。但環說書件內容應包含開發行為可能影響範圍的各種相關計畫；縣府後續依彼此對環境的相互影響、加成效應納入評估並審查。

縣府產業發展處會中表示，東茂產業園區面積約十八．八五公頃，歷經兩次可行性審查會議，目前尚未通過產業園區籌設許可。

民眾要求頌林新經濟產業園區及東茂產業園區兩案面積合計近四十公頃，估將引入逾一萬人，應一併做環評。產發處對此表示，因兩案基地並未臨接，且相關區內公共設施未共用，為獨立開發營運的產業園區，未符合內政部函釋應合併檢討面積的條件，可行性規劃分別審議。涉及環評部分，如環保局認定需要合併檢討，後續將可行性報告書送交經濟部產業園區管理局審議。

民眾要求保護石虎棲地 維護農地

說明會中，與會者質疑開發商的水資源管理與污染、開發計畫的可信度與資料真實性，更質疑產業用地需求的合理性；強調應保護石虎棲地，國土計畫應維護農地，避免不當開發，否則形同虛設。

艾德蒙海外公司開發經理蔡典霖承諾，開發沒有製程、沒有污染，都是做研發。關於污水污染溪流，他坦言盤基養生村未做好，頌林施工已改善。至於石虎生態，會持續與居民溝通，期兼顧生態和經濟發展。

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