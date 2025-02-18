苗栗通霄市場列危險建築 公所爭取重建

苗栗縣通霄鎮公有零售市場老舊，公所爭取拆除重建，經費約一．五億元。（資料照）

2025/02/18 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮公有零售市場老舊，公所爭取拆除重建，經費約一．五億元，公所於昨天縣府下鄉座談會提出，縣長鍾東錦請公所先取得鎮代會及攤商們同意及安置的共識，後續所需經費會請立委陳超明協助向中央爭取。

通霄鎮立公有零售市場，為地上一層磚造構造物，於一九五二年興建迄今，使用超過六十年，公所指出，去年經台中市結構工程技師公會耐震能力評估為危險建築，建物有震損、漏水、結構體嚴重損壞情形，且市場內動線甚差，建議採整體規劃設計並拆除重建為宜。

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鎮長張可欣表示，初估拆除並規劃現地重建為地上三層建物，初估所需經費約一．五億元，現址目前還在營業中的僅剩五家攤商，公所於去年底已先提報拆除計畫，爭取中央前瞻中長期計畫經費補助。

由於過去多任通霄鎮長皆有規劃公有零售市場改建，但都未能順利推動，鍾東錦也請公所先取得鎮代會及攤商們同意及安置的共識，後續所需經費會請立委陳超明協助向中央爭取。

此外，張可欣亦反映盼苗縣府爭取中央補助辦理銅鑼科學園區串聯通霄鎮縣鄉道聯外道路可行性研究計畫，以帶動通霄鎮發展及就業機會。

鍾東錦回應，中央已核定補助規劃費，將辦理招標作業，待規劃完成後，馬上委託立委陳超明協助爭取中央補助辦理，中央既然補助規劃經費，顯示中央亦認同聯外道路串聯通霄縣鄉道的必要性。

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