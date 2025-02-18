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    （苗栗）三灣高接梨寒害 嫁接成功僅2成

    苗栗縣三灣鄉高接梨穗受寒害影響，嫁接後生長情形不佳。（記者彭健禮攝）

    苗栗縣三灣鄉高接梨穗受寒害影響，嫁接後生長情形不佳。（記者彭健禮攝）

    2025/02/18 05:30

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕高接梨是苗栗縣代表性經濟作物之一，主要種植於卓蘭、大湖及三灣等三鄉鎮，正值梨穗嫁接期，其中，三灣鄉受年初寒流影響，頻頻為全國平地最低溫所在，梨穗嫁接成功率粗估僅約兩成，梨農紛紛翻刀再嫁接，鄉公所也著手彙整資料，將報請苗栗縣政府農業處等單位勘查，爭取天然災害救助。

    公所報請縣府勘查 爭取救助

    苗縣府農業處也請高接梨產地鄉鎮公所掌握梨穗嫁接狀況，並可透過速報告知，縣府會儘速安排勘查，一旦梨穗損害達廿％，依農業天然災害救助辦法每公頃救助金六萬二千元，協助梨農減少梨穗嫁接成本損失。

    三灣鄉高接梨栽種面積約六十公頃，主打豐水梨。梨農陳添正說，梨穗自去年十二月中起開始嫁接，但今年初冷氣團、寒流一波波，使得嫁接狀況慘兮兮。

    頻現平地最低溫 甚至低到1度

    三灣鄉農會總幹事謝杏玲表示，年初以來，全國平地最低溫出現在三灣，甚至曾出現攝氏一度，使得嫁接梨穗都結霜、結冰，凍傷不會開花，首次嫁接成功率初估僅約兩成，梨農紛紛翻刀再嫁接。

    三灣鄉長李運光日前也到果園了解，他說已請公所農業觀光課彙整資料，報請苗縣府農業處等單位勘查，爭取天然災害救助。

    卓蘭、大湖高接梨栽種面積分別約為八百、二百五十公頃，因地理位置位於苗栗縣南端，受寒害影響沒有三灣嚴重。

    卓蘭鎮公所表示，一月之前嫁接的新興、豐水梨穗，稍受影響，一月之後嫁接的甘露梨穗則相較穩定；鎮長詹錦章也說，公所將持續觀察，維護農友權益。

    大湖地區農會也表示，大湖地區的高接梨嫁接狀況與卓蘭鎮類似，較早嫁接的新興、豐水梨穗受寒害影響，折損約四成。

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