公費流感疫苗到貨 台北聯醫週四開打

藍反制罷免立委林沛祥，民團發起罷免基隆綠4名議員。（記者羅國嘉攝）

2025/02/18 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市獲配中央增購一萬一一六○劑公費流感疫苗，將自二月廿日起於台北市立聯合醫院各院區及十二區院外門診部提供接種至疫苗用完為止；另外，台灣東洋捐贈一千劑含佐劑，專供六十五歲以上長者施打的流感疫苗，將同步於十二區院外門診部開打。

千餘劑含佐劑 提供銀髮族施打

因應民眾需求，衛生福利部疾病管制署增購十萬劑公費流感疫苗，提供十一類高風險族群接種，符合資格民眾可至北市聯醫各院區網頁預約掛號，或至聯合醫院附設十二區院外門診部現場掛號接種。

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公費增購流感疫苗十一大類接種對象包含：六十五歲以上者、五十五歲以上原住民、安養／長期照顧等機構對象、滿六個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、BMI≧卅者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、六個月內嬰兒之父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中／高職／五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員。

台北市獲贈東洋含佐劑流感疫苗，僅適用於六十五歲以上長者，將集中於十二區院外門診部提供長者接種。衛生局說明，疫苗佐劑主要功能為協助誘發、延長或增強免疫反應，相較於非佐劑疫苗，可產生較高的抗體效價及延長保護期。

民眾前往接種疫苗時，務必攜帶身分證明文件及健保卡；另二○○六年九月一日以後出生的學生，持健保卡即可前往接種，其餘公費接種學生族群應同時攜帶學生證。流感疫苗接種資訊可至台北市衛生局官網查詢，或電話向十二區健康服務中心諮詢。

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