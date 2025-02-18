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    首頁　>　生活

    道路轉型正義 介壽路、軍功路都改名

    2025/02/18 05:30

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北市除針對道路設別名牌，也曾有過道路更名，包括總統府前的介壽路重新命名為凱達格蘭大道，還有文山區軍功路改名為和平東路四段。長期關心道路轉型正義的台灣基進秘書長吳欣岱指出，台灣已邁入民主社會數十年，卻仍有威權時代所遺留、反攻中國相關路名，台北市政府在推動都更時代同時，也應落實道路轉型正義。

    戰後中華民國來台後，在一九四六年光復節，為慶祝國民政府主席蔣介石六十大壽，將台灣總督府大廈籌修為「介壽館」，也就是現在的總統府，館前道路也更名為「介壽路」。一九九六年，時任台北市長陳水扁提倡「空間解嚴」，推動介壽路重新命名並開放市民參與，最後通過更名為「凱達格蘭大道」，彰顯對原住民生存權及文化尊重，如今，凱達格蘭大道也成集會遊行、抗議活動聖地。

    另外，銜接大安、文山區的軍功路，與大安區和平東路三段僅相隔莊敬隧道，卻是以古地名「軍功坑」命名，有時也讓外地人迷路。二○一四年，居民連署後將其更名為「和平東路四段」，由於住戶門牌從小路變為主要幹道，也有效帶動房價上揚。

    吳欣岱說，全國有非常多路名要改，除有中正路、中山路等威權遺緒，台北市還有西藏路、北平東路、吉林路，這些都是當初國民黨來台為了讓台灣人不忘反攻中國的路名。她提到，台灣邁入民主社會多年，台灣人反共、抵抗中國侵略意志也越來越明確，路名應該要一條一條改回來。

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