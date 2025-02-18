日春木瓜遭爆用爛果 桃園衛生局稽查無違規

2025/02/18 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕全台有多家連鎖店的日春木瓜牛奶，連日被自稱資深員工的網友爆料直指執行長曾要求將腐敗、發霉的木瓜，削去部分後就可繼續使用，其中桃園機場二航廈、林口長庚醫院店都被點名，尤其醫院內消費者多是病患或家屬，引起疑慮。桃園市衛生局表示，每年都專案不定期稽查飲冰品店，去年十月也曾接獲機場二航廈、林口長庚醫院店檢舉案，並啟動稽查作業，皆未發現有違規等情形，後續將該店家列為不定期重點抽查對象。

網友爆料內容引發外界譁然，位於國門之都的機場二航廈店已暫停營業，為店家自行暫停營業，並非被衛生單位檢查到有使用變質、腐敗等原料製作果汁。

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衛生局表示，每年夏季皆進行飲冰品稽查專案，不定期突檢轄內飲冰品店，去年十月八日曾接獲台北市衛生局轉來的民眾檢舉，點名日春木瓜牛奶機場二航廈、林口長庚醫院店有違規情形，當時立即安排稽查人員前往檢查，開箱木瓜及其他水果原料檢視，並抽驗冰箱中已分切好的木瓜、其他水果塊，以及打好的各類果汁等，去年總計稽查五次，都未發現有使用腐敗、發霉原料的情事。

衛生局表示，已將該店家列為不定期重點抽查對象，同時責令如使用變質腐敗的原料製作成食品，可依食品安全衛生管理法第十五條第一項規定，裁罰六萬元以上兩億元以下罰鍰。

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