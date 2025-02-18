強風攪局 桃園台灣燈會巨型充氣偶暫消風

風太大！台灣燈會展區青塘園旁的「卡比獸」昨天消風，暫不見客。（記者李容萍攝）

2025/02/18 05:30

〔記者李容萍、鄭淑婷／桃園報導〕桃園市政府昨日下午三點表示，考量台灣燈會展區中壢青埔地區現場偵測瞬間風速已達七級風上限，且氣象署預報昨晚持續有強風，為確保活動安全，「卡比獸」、「皮卡丘」、「進擊的巨人」等巨型充氣偶作品，昨全天暫停展出，到場寶可夢迷見充氣偶均已消風，只能敗興而歸；桃市府表示，將每日監測風速，待恢復可開展狀態另行公告復展。

市府表示，受強風影響的燈區集中在第二展區機場捷運A19桃園體育園區站周圍，昨暫停展出作品包括光臨千塘國燈區的「卡比獸」、「皮卡丘」、「千塘光池」；城市聚光燈燈區的「進擊的巨人」；青春光劇場燈區的「月亮在唱歌」；以及福光滿意讚燈區的景福宮、慈護宮大型充氣式作品；主燈區部分園藝盆栽也被吹倒。

請繼續往下閱讀...

主舞台連3天 族群音樂展演

此外，台灣燈會A18展區主舞台規劃「一日一主秀」節目，文化局表示，昨配合客家天穿日，邀請Taiwan Top演藝團龍潭愛樂管弦樂團，展演客家音樂魅力與獨特性，今天邀請台灣李棠華雜技團，演繹精湛及編排富有傳統風格的經典雜技，十九日則由陳曼青＆歐巴尚青樂團及馬曉安＆迴音樂團，帶來閩南語與原住民族語創作音樂，將本土語言融入流行音樂，帶來族群文化風格展演。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法