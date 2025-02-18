中壢莒光公園八重櫻盛開 日夜皆美

粉紅櫻浪來襲！中壢莒光公園八重櫻盛開，美不勝收。（記者李容萍攝）

2025/02/18 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕不用上高山，在市區就可以賞到美美的粉紅花海！中壢區莒光公園是知名的櫻花公園，園內栽種適合平地氣候、花期較長的八重櫻，逾二百棵陸續盛開，當地普強里辦公處設置投射燈、四十多顆彩色燈球，配合櫻花季於下午五點至晚間十一點亮燈，讓民眾可賞夜櫻，讓公園晝夜呈現不同的櫻花風情。

逾200棵 市區就能賞櫻花海

佔地二公頃的莒光公園是長條型公園，園區被莒光路貫穿，範圍從環中東路二段沿著幸福街至中北路間，有別於其他平地的櫻花景點，公園內有新街溪分支黃屋庄溪流經，且有攔河堰形成小瀑布，滿開的櫻花倒映水中，格外美麗，花期預計可到二月底。

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溪流貫穿 燈光映照添浪漫

莒光公園在普強里長江長榮及五十五名志工努力下，連續七年獲得環境部「空氣品質淨化區執行或推動認養特優單位」殊榮，透過種植櫻花及各種植栽，不僅淨化空氣品質，還提供民眾遊憩及環境教育場所。莒光公園特色營造蘊含環保巧思，志工們利用修剪後的樹枝製成可愛麋鹿，並設置雨水蒐集澆灌系統、製作落葉堆肥，更回收機車廢棄電池與太陽能光電板結合，當涼亭夜間照明設備，處處可見資源回收再利用成效。

莒光公園橫跨普強里、信義里，信義里長王一玲也說，公園櫻花綻放時，信義里民也受惠，超開心在住家附近就可以看到整片漂亮櫻花。

復興區邀追櫻 辦攝影比賽

另外，復興區北橫公路的櫻花已悄悄綻放，為青翠山林披上一層粉紅與雪白的浪漫花毯，復興區公所舉辦櫻花季推廣活動「帶著相機去賞櫻」攝影比賽，總獎金十三萬五千元，即日起至三月底受理收件，區長蘇佐璽期盼透過影像展現復興區的自然美景與人文風采，推廣在地觀光。詳情可至復興區公所官網查詢。

中壢莒光公園八重櫻盛開，夜間有燈光映照，增添浪漫風情。（記者李容萍攝）

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