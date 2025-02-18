桃園火災預防升級 低溫冷凍倉儲列首波納管

2022年3月桃園蘆竹美福倉儲大火悶燒21天，燒出倉儲納管問題。（資料照）

2025/02/18 05:30

4大類近千家高風險場所 24日起納管 違者最高罰10萬

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕位於桃園蘆竹的美福冷凍倉儲廠房，二○二二年三月發生大火、悶燒長達廿一天造成嚴重空氣污染，凸顯冷凍倉儲廠房納管問題。為此，桃園市政府去年十月完成火災預防自治條例修正，並成立火災預防推動小組，昨日決議二月廿四日起首波將運作「低溫冷凍倉儲」等四大類高風險場所納管，估計全市約有近千家，依法須提供儲存危險化學物品、位置與總量辦理申報登記，並提報消防設施及防災改善方案，違者最高可罰十萬元，持續違規得列優先拆除對象。

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美福大火殷鑑 修正自治條例

市府環保局表示，桃園市火災預防自治條例於去年十月廿五日修正公布實施，強化納管桃園市高風險場所的源頭管理和預防機制，補足現有中央法令對倉儲及危險化學物品管理之不足，尤其是過去消防法、工廠輔導管理法皆未納管的倉儲。

違章工廠 也須半年內完成申報

昨天的火災預防推動小組會議暨成立危險化學品管理及災害應變會報中，決議於本月底前公告桃園市第一批高風險場所，將運作或儲存「工廠危險品」、「公共危險品」、「爆裂物先驅化學物質」及「低溫冷凍倉儲」等場所納入管制，預估有近千家，管理權人應依自治條例第九條規定辦理申報登記並提報消防設施及防災改善，即使是違章工廠也應於六個月內完成申報登記。

環保局表示，「低溫冷凍倉儲」過去未納管，其餘則是納管程度不一，而低溫冷凍倉儲納管後，樓地板間及倉儲設備須裝設火災偵測器等設備，也要建立重機械業者資訊，一旦發生火警可立即找到業者支援救災。

持續違規 得列優先拆除對象

環保局表示，納管工廠若未依規定申報，依自治條例第十七條規定，可處五萬元以上十萬元以下罰鍰；對於一年內經兩次限期改善，仍持續違反自治條例規定者，市府得列為優先拆除對象，後續將持續擴大納管對象。

市長張善政主持會議時表示，過去幾起重大火災事件如美福倉儲大火影響市民甚鉅，為推動火災預防自治條例修法並強化各局處間橫向資源協調與資訊整合，經副市長蘇俊賓邀集相關局處研商，於去年完成桃園市火災預防自治條例修正案，昨會議中也決定正式成立火災預防推動小組，全面建構高風險場所防災安全管理網。

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