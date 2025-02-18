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    新店溪洲河濱公園改造 開工

    溪州公園現況環境多為豐富草地、喬灌木空間。（新北高灘處提供）

    溪州公園現況環境多為豐富草地、喬灌木空間。（新北高灘處提供）

    2025/02/18 05:30

    〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市政府斥資四千六百萬元，改造新店區溪洲河濱公園，以「CHILL LAND 趣悠天地」為主題，規劃「梯田漫步區」、「樂活林蔭區」、「悠活大平台區」，延伸景觀步道，串接碧潭與陽光運動園區，昨天開工，預計今年底前完工，希望市民放慢腳步、享受生活。

    斥資4600萬 預計年底前完工

    市府高灘地工程管理處處長黃裕斌表示，「CHILL LAND 趣悠天地」融合藝術與自然景觀元素，讓溪洲河濱公園成為多樣化的休憩綠地，帶領民眾導覽新店溪河畔風光，市府向經濟部水利署第十河川分署爭取「全國水環境改善計畫」補助經費，預計斥資四六○○萬元，其中中央補助三二二○萬元、地方自籌一三八○萬元，改造面積三萬四千平方公尺。

    黃裕斌指出，公園將適應自然地形變化規劃三大分區，「梯田漫步區」將砌石駁坎改造為觀景座階，民眾可眺望碧潭堰，立體文字入口意象可供拍照打卡；「樂活林蔭區」結合兩個滯洪池及優美的落羽松群，打造城市秘境，此區也是稀有鳥種的棲息地；「悠活大平台區」在廣場設置休憩木平台與吧台式休憩區，降低對生態環境影響。

    市府高灘處提醒，民眾可在溪洲公園遠眺對岸的親情河濱公園、人工溪流與捷運小碧潭站的天際線；另外，自行車道在施工期間封閉，有機具進出，市民應配合改道。

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