新北市7832個路邊車格 導入智慧停車

新北市陸續建置路邊智慧停車系統。（記者董冠怡攝）

2025/02/18 05:30

提供24小時空位資訊 累計服務逾735萬車次

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市自二○二二年起陸續建置路邊智慧停車系統，截至目前為止，已有七八三二格路邊停車格導入智慧停車服務，包含智慧停車柱、地磁偵測設備，透過車牌辨識自動收費、車輛動態偵測，提供廿四小時空位資訊，累計服務逾七三五萬車次。

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市府交通局停車營運科長許芫綺表示，七八三二格路邊汽車格中，有一二五四格建置智慧停車柱，針對不同使用族群或道路條件，分成貨車卸貨、家長接送、路側允許三種。首先是放在卸貨停車格旁的車柱，搭配累進費率，避免久佔；其次立於學校附近，限時方便家長接送孩子；第三為路側條件充足，例如人行道路幅夠寬，避免設立後阻礙民眾通行。

停車密集路段 將增設地磁

其餘六五七八格建置地磁偵測設備，雖然無法拍攝車牌號碼，但可從車輛停入及駛離時間計算停車費，輔助人工開單作業，與停車柱自動開單不同，板橋、中和、永和等行政區都有，設置路段可上交通局網站查詢，今年還會在停車密集路段再增地磁格位數；她強調，無論是停車柱或地磁偵測，皆可提供廿四小時空位資訊。

查看即時空位 下載APP並導航

許芫綺指出，廿四小時偵測停車格空位資訊結合雲端資料整合技術，以地圖將空位呈現在「新北市即時交通資訊網」、「易停網」及「停車大聲公」APP，並以顏色區分，車主打開APP查看即時空位資訊，導航至停車格，即可減少繞行找尋時間。

交通局補充，已於市內卅九所托嬰（幼）機構，繪設二九七格家長接送停車格，並依學校上、放學時間，設定六至十五分鐘免費停車，另在一○七條路段、二四七格裝卸貨停車格導入智慧停車服務，提高周轉率。只要道路條件允許，市轄路邊停車格都將建置智慧停車設備，道路淨寬不足路段也將設置地磁偵測設備，擴大即時空位資訊服務範圍。

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