太平永億福德宮捐贈 全災型泡沫消防車

太平永億福德宮捐贈全災型泡沫消防車給消防局，這也是全台中市第1輛可開進地下室，針對電動車鋰電池火警進行滅火的消防車。（記者陳建志攝）

2025/02/18 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕台中太平永億福德宮在土地公應允下，昨天以永成里全體里民的名義，捐贈價值五○○萬的全災型泡沫消防車和消防設備給消防局第三大隊太平分隊，這輛消防車也是全台中市第一輛可以開進地下室，針對電動車鋰電池火警進行滅火的消防車，對於維護民眾的居家安全提供很大的幫助。

電動車火警 可進地下室救災

台中市消防局長孫福佑表示，非常感謝永億福德宮捐贈善款，採購全台中市第一輛針對地下室電動車鋰電池火警救災的車輛，同時添購一批救災需要的裝備，讓太平分隊裝備更齊全，接受任務指派也更能靈活運用，對於維護太平地區民眾的居家安全提供很大的幫助。

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消防局表示，此次捐贈的全災型泡沫消防車，具備高機動性，可靈活進入巷弄及地下停車場，尤其適用於都市密集區域的消防救援工作，搭載新型泡沫滅火系統，能有效應對鋰電池與電動車火警，提升救災效率。

太平永億福德宮管委會主委張弘謀表示，福德宮位於永成里里內，信徒都是土地公的志工，這次為了運用多年累積的結餘款，事前擲筊詢問土地公，土地公答應捐消防車和器材，因里內這幾年除了蓋社會住宅，還蓋了好幾棟的集合式大樓，這一輛可開進地下室救災的消防車，剛好非常適合，可以守護里民的安全和財產。

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