《台中新光三越》3500專櫃人員 部分安置其他百貨

2025/02/18 05:30

〔記者蘇金鳳、蘇孟娟／台中報導〕台中新光三越中港店十三日發生氣爆，造成四死三十七傷，現正暫時停業，一天營業損失將達七千萬，也確定中港店今年不再成為全國的店王；而中港店目前員工人數有三○五人，專櫃的員工人數有三五○○人，專櫃員工面臨到生計問題，據了解，有些品牌已將專櫃人員暫時安置到其他百貨公司專櫃，共度此階段的難關；此外，市府成立法律諮詢專案協助求償，竟有人撥電話只為「測試有沒有人聯繫」，令人傻眼。

新光三越何時營業？專櫃人員的生計該如何處理？新光三越營業本部副本部長謝英明昨天受訪表示，中港店每天工作三千五百位專櫃人員，新光三越員工有三百多人，每天有近四千多人工作，但自己員工有帶薪休息，希望專櫃人員短期能獲得安置，而專櫃廠商每一家有不一樣的安置計畫。

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至於專櫃人員及店家何時回公司拿東西？謝英明表示，大樓安全非常重要，火場鑑定需要一點時間，需要大樓結構確定安全，人員才可進出，而且防護計畫未做好，政府不會允許員工回公司拿東西。

據了解，其他百貨公司品牌業者也安排新光三越專櫃就近到附近百貨公司上班，可發現專櫃的員工有增加，以因應此階段的困境。

此外，中市府為協助氣爆事件受害者向該公司請求賠償，成立法律諮詢專案協助求償，法制局指出，截至昨日共有廿一件申請案，除有被氣爆波及受傷者或受驚嚇者外，竟有人撥電話只為「測試有沒有人聯繫」。

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