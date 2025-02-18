彰化花壇東外環道 石虎疑遭路殺

2025/02/18 05:30

〔記者湯世名、張聰秋／彰化報導〕彰化縣花壇鄉東外環道路旁前晚（十六日）發現一隻被路殺的石虎，雙眼爆開、吐舌慘死，立即將牠裝箱通報縣府等單位；趕往關心的花壇鄉代翁啟祐說，東外環道去年就曾發生二起石虎遭路殺，不料再次出現憾事，呼籲用路人小心駕駛，大家「一起保護石虎」。

縣府農業處表示，全縣去年共發生七件石虎路殺事件，地點主要在八卦山脈及烏溪一帶。前天發生的石虎疑似路殺事件，已將石虎後送至農業部生物多樣性研究所做後續處理。

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翁啟祐指出，前晚十點多他的友人行經花壇鄉東外環道與彰員路口附近時，突然看到一隻動物遭車輛撞擊，靠近查看發現牠雙眼爆開、吐舌，已明顯死亡，再仔細一瞧，牠的身上斑紋與臉部條紋懷疑很可能是罕見的石虎，立即找來紙箱將牠裝入，避免再遭車輾，並通報相關單位人員前來處理。

翁啟祐說，這隻慘遭路殺的石虎，耳朵是圓形且有白色圓點，很容易辨識，依身形判斷是年輕的石虎。

翁啟祐表示，去年在芬園彰南路、東外環道及國道三號和美交流道附近，分別發生石虎遭路殺事件，沒想到這次在花壇鄉東外環道又發生一起石虎遭路殺，研判八卦山區應有石虎族群分布。

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