南投市交通轉運站 用地問題解決

南投市交通轉運站用地，鄰近國光客運車站及大賣場。 （記者張協昇攝）

2025/02/18 05:30

〔記者張協昇／南投報導〕南投市交通轉運站開發案有重大進展！南投縣政府規劃在南投市復興路、三和三路口舊台汽南投站用地，設置南投市交通轉運站，日前已和地主達成用地協議價購，解決土地取得問題，縣府表示未來將採BOT促參案設置交通轉運站，帶動市區繁榮發展。

坐落復興、三和三路口舊台汽站

南投縣政府積極在南投市、埔里鎮、草屯鎮及集集鎮規劃四大交通轉運站，以提升南投大眾運輸系統便利性。其中，南投市交通轉運站規劃用地，鄰近目前的國光客運車站、家樂福大賣場與三和三路商圈，位於南投市精華地段，堪稱南投市區門面，卻因長期閒置、雜草叢生，甚至被亂丟垃圾，成為髒亂點，嚴重破壞市容景觀，令地方垢病，若能順利施設交通轉運站，不但能擺脫髒亂點，也可以帶動市區發展。

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斥資7億 和地主達成協議價購

惟地主對於開發方式，一度與縣府存有歧見，經縣府計畫處、建設處等相關單位積極溝通後，雙方日前已簽定協議價購契約書，達成用地協議價購，每坪土地價購金三十五萬元，近兩千坪土地總金額近七億元，採分期付款，並已支付頭期款，未來將比照彰化鹿港交通轉運站採BOT方式開發，視廠商投資開發成本簽定營運期限，目前也已完成BOT促參案可行性評估的發包作業。

將採BOT促參案設置 帶動繁榮

縣政府表示，至於埔里鎮交通轉運站規劃用地，除現有國光客運站址、租用的停車場，另縣府將取得後方商業區及車站用地旁人行道及綠帶區等土地，進行整體規劃開發，因牽涉多名地主，已取得部份地主協議價購意向書，正積極協議價購中。

南投市交通轉運站開發案，縣府已透過協議價購取得用地。（記者張協昇攝）

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