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    首頁　>　生活

    兒盟︰過半國中生壓力大 沉迷社群軟體增身心症狀

    兒盟調查發現，沉迷於社群軟體的青少年更容易有多重身心症狀。 （兒盟提供）

    兒盟調查發現，沉迷於社群軟體的青少年更容易有多重身心症狀。 （兒盟提供）

    2025/02/18 05:30

    〔記者楊媛婷／台北報導〕衛福部去年調查發現，自殺成青少年十大死因第二位，兒福聯盟昨發布國中生心理健康調查結果，發現五十四．三％學生壓力大，主因除來自課業壓力與對未來迷惘外，另一則是來自社群軟體，調查指出青少年每天使用社群軟體超過五小時，沉迷者出現情緒困擾比例高出未沉迷者逾二倍。

    兒盟針對北中南東國中生問卷調查心理健康，五十四．三％國中生承受對未來壓力，而這些感到壓力的學生容易出現易怒、緊張、過度憂慮等，調查也發現隨青少年使用社群軟體時間增加，不但難讓學生放鬆，反帶來壓力，調查發現沉迷於社群軟體的學生出現情緒困擾比例，較未沉迷於社群媒體者更高，超過半數的青少年缺乏親子支持與對話，讓青少年在面對壓力時更加孤立無援。

    兒盟表示，家人、同儕支持較高的孩子有情緒困擾、多重身心症狀比例，只有支持較低者的一半，良好的親子互動和同儕支持可有效預防心理健康問題；兒盟也呼籲，政府應擴增線上輔導資源、將心理健康評量納入學生定期檢查，並鼓勵家長要陪伴孩子運動，或多讓孩子參加校內外運動社團與課程。

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