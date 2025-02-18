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    台馬第二海纜故障 最快3月底修復

    台馬海纜現況。（數發部提供）

    台馬海纜現況。（數發部提供）

    2025/02/18 05:30

    第二、第三海纜都通訊中斷 第三海纜最快二月底修復

    〔記者林志怡、徐子苓／台北報導〕台馬間海纜今年一月因芯線自然耗損，海纜通訊一度完全中斷，近期僅有台馬第二海纜可部分運作。昨日台馬第二海纜再度發生異常，中華電信緊急將訊務疏轉至微波電路，並協調國際海纜維修船，最快三月底可完成修復。

    台馬通訊服務不受影響

    中華電信昨指出，台馬第二海纜於二月十六日中午十二時四十九分，因芯線異常發生故障，當下台馬通訊自動切換至微波傳輸，對馬祖用戶的語音電路、網際網路及各項通信服務都沒有影響。

    目前台馬第二、第三海纜都處於通訊中斷的狀態，其中台馬第三海纜僅有一處斷點，台馬第二海纜則有至少兩處斷點。中華電信預估，海象條件允許下，台馬第三海纜最快可於二月底可完成修復，台馬第二海纜則最快在三月底可完成修復。 

    中華電信也指出，除對台馬通訊除提供雙海纜通信外，台馬間的微波頻寬已擴充至馬祖流量高峰以上，可全面滿足台馬間的所有通訊頻寬需求，並積極建設台馬第四海纜，預計明年中完工。

    數發部說明，台馬二號海纜全斷事故發生後，數發部已要求中華電信依其關鍵基礎設施（CI）安全防護計畫啟動應急備援措施，並以足夠的微波頻寬優先提供政府機關、銀行、醫院等關鍵基礎設施維持通訊服務，確保民眾在海纜搶修期間可繼續進行ATM提款、信用卡及網路交易等日常生活所需服務。

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