環狀線震損 雙北求償19億不退讓╱中工提7大問題質疑鑑定不公

2024年4月3日強震造成捷運環狀線位移，鑑定報告指中工未按圖施作，調 坡板銑空才會導致插銷向上跳脫，進入贅餘空間。（捷運工程局提供）

2025/02/18 05:30

如果中工不履行 將提告求償

〔記者賴筱桐、蔡思培、徐義平／綜合報導〕去年○四○三花蓮強震造成捷運新北環狀線九跨鋼箱梁嚴重位移，多達一三九處震損，第三方公正單位「中華民國結構工程學會」一月三日出爐的鑑定報告指出施工廠商中華工程「未按圖施作」，中工昨天指出七大疑點反駁。新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安強調，向中工求償十九．二七億元的立場絕不退讓，如果中工不履行保固責任，將提告求償。

鑑定報告︰中工未按圖施作

新北市捷運局指出，根據中華民國結構工程學會鑑定，中華工程未按照核定的施工圖施工，強震導致調坡板完全銑穿，才致使插銷跳脫、盤式支承失效、鋼箱梁位移。

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中華工程則提出七大問題反擊，包括「環狀線能承受的地震強度為何」、「歸咎於中華工程施作『盤式支承』的問題，合理嗎」、「北市捷運局及新北捷運局對於沒有責任嗎」。

中華工程代表律師張冀明指出，中工承攬的工程是該捷運路線位置最高、最細長的範圍，從秀朗橋站到新板站，全長六點三公里，共一六九個橋墩、二七八個鋼箱及八八二顆盤式支承，而地震過後損壞二十二個盤式支承，損害占比僅二．四九％，還有八六○顆盤式支承還是好的。他強調，施工時均按圖施工，並經由設計單位、監造單位核准與監督，絕非調查報告所言未按圖施工，甚至閉門造車。

第三方調查機構 雙北及中工都同意才委託

新北捷運局表示，中華民國結構工程學會是國內結構工程最具公信力的機構，參與調查的委員包括長期從事鐵路橋梁耐震設計的學者專家等，有嚴謹的災後現場調查、與設計及施工單位還原施工程序，並建立結構模型以電腦模擬方式驗證，此次橋梁錯位原因與調查結果相符。

侯友宜昨天表示，環狀線震損、位移已經過第三方公正單位專家學者判定出爐，雙北市府是依照鑑定報告向中工求償，「市民的安全跟權益絕對不能受損，市府絕不退讓」；蔣萬安也說，第三方公正單位的調查鑑定作業，是雙北市府及中華工程都同意才委託辦理，如果中工不履行保固責任，就要採取法律行動，維護兩市市民的權益。

中華工程也質疑中原站的地震偵測儀器關閉，新北捷運局說，○四○三地震的強度，中央氣象署都有相關數據，新北捷運公司接手營運後，並未變動或關閉任何地震檢測設備，中工所說並非事實。

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