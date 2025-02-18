《台東》排氣定檢 台東機車到檢率冠全國

台東縣環保局下鄉檢驗機車排氣，去年全縣機車到檢率全國第一。（台東縣府提供）

2025/02/18 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣環境保護局推動機車排氣定期檢驗，到檢率全國第一，全縣機車到檢率前年八十四．四一％，去年提升至八十八．九四％，增加四．五三％。環保局表示，有此佳績歸功於「移動式定檢巡迴車」，提供偏鄉地區民眾進行機車排氣檢測，方便更多車主完成檢驗。

巡迴車下鄉 去年到檢率近9成

台東縣環保局指出，全縣去年機車到檢率為全國之冠，展現縣府推動環保政策的成效，此外，老車納管率達九十四．七九％，二行程車輛到檢率達八十％，老車淘汰率也達十八．三五％，頗具成效。

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環保局表示，依據空氣污染防制法規定，出廠滿五年的機車，每年須於行車執照原發照月份前後一個月內完成定檢，若逾期未檢，將處五百元罰款，超過六個月未檢驗者，再處三千元罰款，逾期仍未改善將函請監理站註銷車牌，請車主務必留意定檢期限避免受罰。

環保局表示，今年一至四期老舊車輛，至本月十日還剩一萬五千一百五十九輛未淘汰，即使如此，數目已是全國倒數第四低，該局能提高機車到檢率，是因主動前往偏鄉定檢，讓偏鄉民眾不需長途前往市區檢驗。

今年5鄉提供55場次定檢

環保局表示，今年台東縣偏鄉機車排氣定檢服務已正式啟動，預計前往包含東河鄉、達仁鄉、海端鄉、金峰鄉與延平鄉等五個鄉，進行五十五場次，相關行程規劃海報將張貼於當地鄉公所、 活動中心及聚會場所等處，歡迎民眾配合，共同守護台東的清新空氣。

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