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    境外污染南下 空品達紅色警戒

    南市環保局啟動應變措施，加強污染源稽查及洗掃街，以減緩空污。 （南市環保局提供）

    南市環保局啟動應變措施，加強污染源稽查及洗掃街，以減緩空污。 （南市環保局提供）

    2025/02/18 05:30

    〔記者蔡文居、王姝琇／台南報導〕台南市空氣品質亮紅燈，昨天上午台南、安南及善化測站PM2.5濃度飆高，安南站一度高達八十八μg/m3（微克／立方公尺），空品指標達紅色警戒，對所有族群都不健康，台南市政府也發布空品快報，提醒市民朋友外出請記得做好防護。

    昨晚至今晨污染濃度創高峰

    環保局表示，昨天受到前一天東北季風挾帶境外污染南下，加上凌晨輻射冷卻效應影響，導致地表溫度下降且風速微弱，擴散不佳。此外，因彰化以南濃霧特報，導致PM2.5吸濕作用，推升污染濃度效應。目前已啟動應變措施，加強污染源稽查，以減緩空污。

    環保局表示，前一天東北季風增強，帶來第一波境外污染，雖然濃度不算過高，但仍提升整體大氣背景濃度，加上東北風影響，昨天清晨累積的污染物向中南部傳輸，這幾天清晨的污染趨勢皆相似，昨日午後有一波境外污染南下，由於夜間擴散條件不佳，預估昨晚至今晨污染濃度將再迎來一波高峰，預估影響到十八日。南市衛生局也呼籲，部分地區PM2.5濃度已達對敏感族群不健康及對所有族群不健康，尤其是對於老年人、兒童及有呼吸系統疾病族群，更應加強防護。

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