楠西地震災民 今入住南水署舊宿舍

2025/02/18 05:30

〔記者吳俊鋒／楠西報導〕嘉義大埔上個月廿一日發生地震，楠西的房屋毀損嚴重，針對迄今仍有家歸不得的居民，市府啟動中長期安置方案，選定建於當地的水利署南區水資源分署舊宿舍群，已經陸續完成修繕，並全力搶通水電，讓受災戶今天可以順利入住。

以「一戶一社工」方式輔導

楠西災民原本集中收容於台三線旁的「玫瑰綠柏園」，南水分署舊宿舍群原稱「曾文社區」，就在隔壁巷弄，距離不遠，社會局今天開始協助搬遷。由於舊宿舍多已超過十年沒有使用，自來水、台電公司連日來全力動員，展開接管、配線等作業，儘速通水、復電，讓災民入住。

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23戶登記 已整理8戶

副局長葉誌明提到，根據農民曆顯示，今天是搬遷的吉日，因此為災民啟動第二階段的安置作業，開始轉往南水分署舊宿舍，會以「一戶一社工」方式輔導、協助，確保每個人都能妥善入住。初步有廿三戶登記入住舊宿舍，會依照人口多少與空間大小來配置房型，昨天傍晚完成首梯的公開抽籤，將與災民簽訂六個月一期的借住契約。

3月初將全部完成修繕

南水分署宿舍群都是磚造平房，完工迄今五十六年之久，雖已超過半世紀，但震後結構無恙，市府盤點出卅四戶可供利用，正清理、修繕，協助安置災民。目前市府已整理八戶，讓中長期安置方案可以順利啟動，三月初將全部完成修繕，未來若有空出的房間，會持續提供紅、黃單受災戶暫時借住。

葉誌明強調，除南水分署宿舍外，市府也規劃公民機構、宗教團體等提供的逾十個處所，進行中長期安置，並有交通接送，全力協助災民。

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