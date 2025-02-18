為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    楠西地震災民 今入住南水署舊宿舍

    2025/02/18 05:30

    〔記者吳俊鋒／楠西報導〕嘉義大埔上個月廿一日發生地震，楠西的房屋毀損嚴重，針對迄今仍有家歸不得的居民，市府啟動中長期安置方案，選定建於當地的水利署南區水資源分署舊宿舍群，已經陸續完成修繕，並全力搶通水電，讓受災戶今天可以順利入住。

    以「一戶一社工」方式輔導

    楠西災民原本集中收容於台三線旁的「玫瑰綠柏園」，南水分署舊宿舍群原稱「曾文社區」，就在隔壁巷弄，距離不遠，社會局今天開始協助搬遷。由於舊宿舍多已超過十年沒有使用，自來水、台電公司連日來全力動員，展開接管、配線等作業，儘速通水、復電，讓災民入住。

    23戶登記 已整理8戶

    副局長葉誌明提到，根據農民曆顯示，今天是搬遷的吉日，因此為災民啟動第二階段的安置作業，開始轉往南水分署舊宿舍，會以「一戶一社工」方式輔導、協助，確保每個人都能妥善入住。初步有廿三戶登記入住舊宿舍，會依照人口多少與空間大小來配置房型，昨天傍晚完成首梯的公開抽籤，將與災民簽訂六個月一期的借住契約。

    3月初將全部完成修繕

    南水分署宿舍群都是磚造平房，完工迄今五十六年之久，雖已超過半世紀，但震後結構無恙，市府盤點出卅四戶可供利用，正清理、修繕，協助安置災民。目前市府已整理八戶，讓中長期安置方案可以順利啟動，三月初將全部完成修繕，未來若有空出的房間，會持續提供紅、黃單受災戶暫時借住。

    葉誌明強調，除南水分署宿舍外，市府也規劃公民機構、宗教團體等提供的逾十個處所，進行中長期安置，並有交通接送，全力協助災民。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播