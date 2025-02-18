整頓新市中正路 3680萬補助到位

新市區公所將啟動中正路改善工程，預計三月舉辦地方說明會。（記者劉婉君攝）

2025/02/18 05:30

〔記者劉婉君、楊金城／台南報導〕新市區中正路為當地重要的生活圈道路，為了紓解新市市區停車空間不足問題及提供行人通暢的行走空間，新市區公所向中央爭取到三六八○萬元經費，將啟動改善工程，預計三月舉辦地方說明會。

南部科學園區蓬勃發展，帶動新市區等鄰近地區發展，但新市市區道路狹窄，停車空間一位難求。新市區長張榮哲表示，中正路連接台一線新市火車站到復興路，是新市區最熱鬧的一條道路，也是新市的「大命脈」，道路兩側規劃有人行步道，但部分遭到佔用，希望透過改善工程，針對中正路的現況進行整頓。

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工程經費已經於近日核撥到位，正進行基本設計中，張榮哲指出，工程內容包括盤點出可以規劃停車格位的空間，整頓現行的停車亂象，也進行人行步道的改善，排除佔用人行道的情形，期盼最快可以在六月底前動工。

另外，新市區新和重劃區近十年發出的使用執照三一三件，共計一六五六戶，法定停車位八七八席，自設停車位五五○席，停車位嚴重不足，張榮哲說，後續也將爭取興建立體停車場。

另，麻豆區麻興路、麻學路口改善後，直路變S型彎路路口，讓用路人大感不習慣，工程設計遭疑。麻豆區長楊政舉說，先試行後再通盤檢討是否進一步改善。

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