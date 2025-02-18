北區和緯路4大路口 拚年底前改善

立委林俊憲昨日會同國土署長吳欣修等人前往北區和緯路會勘，圖為和緯路與文賢路交叉口。（記者王姝琇攝）

2025/02/18 05:30

與文賢、海安、西門、公園等瓶頸路口 國土署允優先辦理

〔記者王姝琇／台南報導〕北區和緯路與文賢、海安、西門、公園等四大路口推動改善工程，立委林俊憲昨日會同國土署長吳欣修、南市交通局長王銘德等人昨日會勘。吳欣修回應，初步同意市府下週提報計畫後優先辦理，力拚年底前改善完成。

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避免交通打結 提升人行安全

交通局提報「永續提升人行安全」補助計畫，將申請四八九○萬元經費，於北區和緯路經過的文賢路、海安路打除分隔島，增設左轉專用車道、改善號誌。另，和緯路二段從西門路口至公園路口間，將施作瓶頸路段改善，調整車道配置、增設左轉車道。而南區中華南路、金華路與南和路口，因有多條岔路交匯，也會趁此次計畫一併送件，打除中華南路分隔島、增設左轉車道。

林俊憲表示，健康路和中華西路是市區重要幹道，分別向國土署爭取四二○○餘萬元，及七六○○餘萬元進行偏心左轉車道工程，讓原先因左轉車擋住直行車造成交通大打結情況獲得改善，交通順暢許多。既然成效良好，就應該要陸續在市區的重要路口施作，讓交通更順暢。

立委陳亭妃也在「路平專案」三年管制期結束後要求交通局提交改善計畫，並協助向內政部爭取經費，希望確保工程順利啟動。

交局︰計畫符合補助條件

王銘德指出，改善案已經過初審，下週將報請國土署，待通過後即刻辦理後續流程，目標希望年底前完成。吳欣修承諾，待收到市府提報計畫後將儘快審查，初步來看計畫提出的四個瓶頸路口皆符合補助條件。林俊憲則說，接著會持續爭取經費改善主要道路路口，下個目標是東區。

此外，交通局利用工務局辦理路平工程機會檢視路口轉向需求及肇事等因素，於道路重鋪時調整中央分隔島或增設偏心式左轉車道，初步盤點今年度路平路段後，預計於東門路、公園北路、開元路及民生路等重要路口評估增設。

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