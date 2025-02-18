太保自來水施工坍方 疑瓦斯管錯位起火

太保市祥和三路東段進行自來水管線工程，疑施工坍方導致瓦斯洩漏起火。（民眾提供）

2025/02/18 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕台中市新光三越日前疑因瓦斯管線問題引發氣爆造成嚴重傷亡，嘉義縣太保市祥和三路東段昨下午四點多發生天然氣瓦斯管線疑因自來水公司施工坍方造成斷裂，導致瓦斯洩漏引燃，在路面起火燃燒，附近居民恐慌，消防局派員將火勢撲滅，無人員傷亡。

案發後縣府要求自來水公司先行停工，自來水公司第五區管理處表示，目前停工進行事故原因調查，將提出報告及改善措施，經縣府同意後再復工。

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瓦斯引燃居民恐慌 管制疏散人車

嘉義縣特搜大隊大隊長王景賓說，民眾報案有瓦斯外洩燃燒情形，出動消防車輛八車十六人，進行現場區域管制，將附近店家疏散，並與瓦斯公司聯繫將上下游管線進行截斷，消防人員以水線降溫滅火，灑水戒備，經儀器進行現場探測，確認沒有繼續外洩情形。

自來水公司第五區管理處副處長蕭博元表示，該路段進行管線鋪設工程，昨上午發現下方有瓦斯管線，通知瓦斯公司到場進行戒護，進行挖掘將管線附近土石清出，下午並未施工，但施工處因土石崩落造成管線錯位，瓦斯洩漏而引燃；目前已停工，因開挖範圍大，將先回填，待事故原因報告及改善措施完成，經縣府同意再施工。

確認事故原因、改善完成 再復工

嘉義縣議員黃榮利說，當地居民反映，該路段近期有多項工程挖掘，先前有工程開挖，回填後最近又挖掘施工，此次瓦斯管線斷裂發生火警，造成恐慌，要求縣府加強監督管理。

縣府表示，已要求自來水工程立即停工，現場復舊期間請瓦斯公司派員戒護，確保公共安全，並要求自來水公司提報此案事故報告及改善計畫，待確認無危險之虞後再行復工；太保二路以東、縣府二街以南至縣府六街範圍內，火警後關閉瓦斯管線，已請瓦斯公司搶修。

太保市祥和三路東段進行自來水管線工程。（記者林宜樟攝）

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