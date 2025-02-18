為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    張以理辭青年局長 備戰高雄議員初選

    2025/02/18 05:30

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市青年局長張以理辭職昨天卸任，將備戰民進黨左楠區市議員初選，恐遭遇罷韓四君子之一的尹立；對此，市長陳其邁昨天強調「有心要為城市努力的人，我都非常鼓勵」。

    張以理今年一月於議會備詢時，坦承有意挑戰下屆市議員選舉。市府前天證實，市長陳其邁已批准張的辭呈，於昨天正式卸任。

    出身前立委趙天麟國會助理的三十七歲張以理，準備投入民進黨左楠區市議員初選，恐遭遇罷韓四君子之一的前高市文化局長尹立等強敵。

    對此，市長陳其邁昨天受訪時說，張以理任內是「點子王」，推動許多青年參與公共事務活動，協助青年就業，他要表達感謝；尹立過去也在政府部門工作，推動改革讓人印象深刻，「對於有心要為城市努力的人，我都非常鼓勵，也不是只有選舉，任何參與公共事務的事情值得鼓勵」。

    左楠區市議員共有九席，民進黨李柏毅轉任立委後，目前國民黨有五席，另有無黨籍陳善慧一席，民進黨只剩李雅慧、黃文志兩席，綠營下屆仍有空間；目前黨內競爭人選除了張以理，前市長謝長廷幕僚薛兆基已準備多時，外傳尹立及二○二二年落選頭的黃偵琳都可能參選。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播