張以理辭青年局長 備戰高雄議員初選

2025/02/18 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市青年局長張以理辭職昨天卸任，將備戰民進黨左楠區市議員初選，恐遭遇罷韓四君子之一的尹立；對此，市長陳其邁昨天強調「有心要為城市努力的人，我都非常鼓勵」。

張以理今年一月於議會備詢時，坦承有意挑戰下屆市議員選舉。市府前天證實，市長陳其邁已批准張的辭呈，於昨天正式卸任。

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出身前立委趙天麟國會助理的三十七歲張以理，準備投入民進黨左楠區市議員初選，恐遭遇罷韓四君子之一的前高市文化局長尹立等強敵。

對此，市長陳其邁昨天受訪時說，張以理任內是「點子王」，推動許多青年參與公共事務活動，協助青年就業，他要表達感謝；尹立過去也在政府部門工作，推動改革讓人印象深刻，「對於有心要為城市努力的人，我都非常鼓勵，也不是只有選舉，任何參與公共事務的事情值得鼓勵」。

左楠區市議員共有九席，民進黨李柏毅轉任立委後，目前國民黨有五席，另有無黨籍陳善慧一席，民進黨只剩李雅慧、黃文志兩席，綠營下屆仍有空間；目前黨內競爭人選除了張以理，前市長謝長廷幕僚薛兆基已準備多時，外傳尹立及二○二二年落選頭的黃偵琳都可能參選。

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