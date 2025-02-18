六龜山茶故事館 將設茶藝師訓練場域

農業局輔導六龜區新發社區發展茶產業，民眾走訪體驗製茶。 （記者陳文嬋攝）

2025/02/18 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市農業局輔導三十三個農村社區，爭取中央補助五千多萬元，今年除了推動環境改善工程，提升六龜山茶故事館功能，將建置茶藝師訓練場域，輔導茶農取得證照，帶動高雄製茶產業升級。

33農村社區升級 中央補助逾5000萬

農業局輔導三十三個農村社區，提出八十個計畫案，爭取到農業部補助五○二○萬元，以環境改善工程十案補助三二五○萬元最多，將改善新發、新光、內門社區的農村環境與公共設施等，整體工程預計今年底完工。

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此外，社區發展產業共七十案，中央補助一七七○萬元，將持續推動特色產業活動，包括美濃精工社區瑤族達努節、旗山圓富社區口隘庄泥巴節、六龜新發社區山茶文化季、燕巢金山社區金采古道系列活動等。

農業局重點扶持六龜新發社區將提升六龜山茶故事館功能性，新增上課、製茶場域，提供民眾品茗、手作，作為高雄山茶行銷據點，也將建置初級茶藝師訓練場域，輔導茶農取得製茶師證照，提升製茶產業品質。

此外，杉林新和社區將建置心八客咖啡坊，提供音樂欣賞、親子共聚空間，串聯有機休閒農場發展農村旅遊；農業局也媒合在地老店中外餅舖等與社區合作，以在地食材研發多樣化農特產品，參與國際競賽及評鑑，提高品牌價值，促進農村收益。

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