化解柴山人猴衝突 在地志工量能擴增

農業局攜手鼓山區龍井幸福樂學社區發展協會，擴大柴山獼猴教育宣導志工量能。 （高市農業局提供）

2025/02/18 05:30

［記者陳文嬋／高雄報導］高雄觀光勝地柴山獼猴多，農業局繼推動鼓山區桃源里獼猴巡守隊，再攜手在地協會加入志工隊，擴大教育宣導規模達六十六人，勸導民眾不餵食，並蒐證協助市府開罰，發揮在地巡守、即時守護力量，降低人猴衝突。

宣導不接觸、不干擾、不餵食

農業局現有柴山獼猴教育宣導志工隊二十九人，先與鼓山區桃源里成立全國首支獼猴巡守隊十九人，去年裁罰民眾餵食獼猴十一件，其中桃源里巡守隊協助檢舉三件，總計裁罰五萬五千元。

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農業局今年擴大集結在地力量，與龍井幸福樂學社區發展協會合作，再招募十八人加入志工行列，將於社區居民及學校進行教育宣導及違規勸說，擴大教育宣導範圍及量能。

志工宣導不接觸、不干擾、不餵食獼猴，以及食物不外露，針對不當餵食加強規勸或蒐證，尤其假日爬山人潮多，志工將於柴山登山口宣導。

農業局也邀請環境教育教師洪莉雯等人協助志工培訓，洪莉雯講授獼猴生態及行為知識，並探討獼猴實際發生時事，讓志工反思人猴衝突事件的起因與問題，以正向態度面對野生動物與人類關係。

警方傳授規勸、蒐證技巧

鼓山警分局副分局長楊境恩分享規勸及蒐證技巧，提醒志工規勸民眾時，要「理直氣和」但不要「理直氣壯」；農業局派員每個月會同警方不定時聯合巡查。志工表示，換位思考與理解獼猴的表情與肢體語言，對人類與獼猴和平相處有更深刻了解。

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