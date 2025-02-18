為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄市府攜手文策院 打造影視後製基地

    高市府與文策院簽署合作意向書，推動南部文創產業發展。左二為市長陳其邁、右二為文策院董事長蔡嘉駿。（記者葛祐豪攝）

    高市府與文策院簽署合作意向書，推動南部文創產業發展。左二為市長陳其邁、右二為文策院董事長蔡嘉駿。（記者葛祐豪攝）

    2025/02/18 05:30

    活絡文創產業 美國好萊塢、韓國影視公司可望投資高雄

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕文化內容策進院（簡稱文策院）昨天與高雄市府簽署合作意向書，文策院董事長蔡嘉駿透露，美、韓知名影視公司可能投資高雄，將高雄打造成國際級的影視後製基地。

    文策院是政府為提升台灣文化內容之應用及產業化，並促進文化創意產業發展而成立的行政法人機構，由文化部監督，以支持影視、流行音樂、圖文出版、數位出版、時尚設計、藝術支援及文化應用等產業。

    文策院南部營運中心進駐駁二

    文策院南部營運中心已進駐駁二共創二號基地，目前有六人，未來將與市府合作，由市府挖掘在地文化創業團隊，文策院提供資源、媒合商機，形成接力合作機制；文策院同時將舉辦投融資、創業貸款說明會等，服務在地業者，未來也將聯合高雄電影館、高流中心，攜手推動文化內容的商機媒合。

    市長陳其邁表示，高雄的文化內容產業及新創公司，已逐漸成形，藉由與文策院簽訂意向書，能讓高雄數位內容產業更即時獲得中央的支援，活絡整體文創產業。

    文策院董事長蔡嘉駿透露，近日與好萊塢大型影視特效公司，商談共同投資高雄，將高雄打造成全球最頂尖的影視後製基地，包含虛擬攝影棚、片場；文策院三月也將與韓國公司合作，這家曾製作全球近二、三年最受歡迎韓劇的公司，準備與文策院在台灣成立一家新公司，製作十集華語發音的劇集或電影，「公司老闆蠻喜歡高雄，非常有可能把公司設在高雄」。

    與「高雄人」合作 擴大投資國片

    近年來，文策院與市府挹注的「高雄人」計畫，陸續共同投資十部國片，包含三月十四日上映的《命中註定那頭鵝》，文策院未來將持續與「高雄人」合作，希望擴大到每年投資十部國片。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播