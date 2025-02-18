高雄市府攜手文策院 打造影視後製基地

高市府與文策院簽署合作意向書，推動南部文創產業發展。左二為市長陳其邁、右二為文策院董事長蔡嘉駿。（記者葛祐豪攝）

2025/02/18 05:30

活絡文創產業 美國好萊塢、韓國影視公司可望投資高雄

〔記者葛祐豪／高雄報導〕文化內容策進院（簡稱文策院）昨天與高雄市府簽署合作意向書，文策院董事長蔡嘉駿透露，美、韓知名影視公司可能投資高雄，將高雄打造成國際級的影視後製基地。

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文策院是政府為提升台灣文化內容之應用及產業化，並促進文化創意產業發展而成立的行政法人機構，由文化部監督，以支持影視、流行音樂、圖文出版、數位出版、時尚設計、藝術支援及文化應用等產業。

文策院南部營運中心進駐駁二

文策院南部營運中心已進駐駁二共創二號基地，目前有六人，未來將與市府合作，由市府挖掘在地文化創業團隊，文策院提供資源、媒合商機，形成接力合作機制；文策院同時將舉辦投融資、創業貸款說明會等，服務在地業者，未來也將聯合高雄電影館、高流中心，攜手推動文化內容的商機媒合。

市長陳其邁表示，高雄的文化內容產業及新創公司，已逐漸成形，藉由與文策院簽訂意向書，能讓高雄數位內容產業更即時獲得中央的支援，活絡整體文創產業。

文策院董事長蔡嘉駿透露，近日與好萊塢大型影視特效公司，商談共同投資高雄，將高雄打造成全球最頂尖的影視後製基地，包含虛擬攝影棚、片場；文策院三月也將與韓國公司合作，這家曾製作全球近二、三年最受歡迎韓劇的公司，準備與文策院在台灣成立一家新公司，製作十集華語發音的劇集或電影，「公司老闆蠻喜歡高雄，非常有可能把公司設在高雄」。

與「高雄人」合作 擴大投資國片

近年來，文策院與市府挹注的「高雄人」計畫，陸續共同投資十部國片，包含三月十四日上映的《命中註定那頭鵝》，文策院未來將持續與「高雄人」合作，希望擴大到每年投資十部國片。

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