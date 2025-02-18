植物品種權去年申請200件 蝴蝶蘭103件最大宗

農業部農糧署表示，去年申請植物品種權共兩百件，其中以蝴蝶蘭為大宗。（資料照）

2025/02/18 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕我國自二○○五年推動「植物品種及種苗法」（種苗法），去年申請案件達二百件，為十二年來新高，農業部農糧署表示，自推動後共三二八六件申請案，取得品種權共一六四○件，申請品種權以國產花卉為大宗。

植物品種權是專屬農業的智慧財產權，農糧署表示，去年申請案更達二百件，僅次於二○一二年的二二五件，意謂業界愈趨重視植物品種權創新與保護，新品種在受理公開後，即可取得臨時性保護，讓育種者更有保障。

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目前適用於植物品種權保護種類共二二六種，農糧署組長陳尚仁表示，自種苗法推動截至今年一月底止，共有三二八六件申請案，取得品種權一六四○件，其中外國申請案六七六件，取得品種權二七八件，國內申請品種以國產花卉為大宗；去年前三名申請品種權分別為蝴蝶蘭一○三件、玫瑰十九件、菊花十七件。

農糧署指出，繁殖、販售具品種權植物需有品種權人授權；新品種在受理公開後至核准前，依法取得「臨時性保護」，仍須取得該品種申請人同意，才可商業利用，否則就是侵權。受理公開約需一個月，公告核准則因須觀察植物性狀等，因此平均花卉類約需三年以上，果樹約五年，蔬菜約一年，糧食作物則是二年以上。

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