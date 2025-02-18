綠島、蘭嶼機場航廈改造 今年動工

蘭嶼機場整體外觀風貌新建及改建工程模擬圖。（民航局提供）

2025/02/18 05:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕交通部民航局規劃改造澎湖縣七美、望安、台東縣蘭嶼、綠島四座離島機場，增加使用面積並塑造新門面。局長何淑萍表示，蘭嶼、綠島機場工程正在辦理前置作業，今年上半年將動工，預計二○二七年完工。

四座離島吸引不少旅客造訪，但機場規模小且老舊，民航局推動整建計畫，除了增加使用面積，也規劃融入當地自然景觀及人文特色，塑造機場新門戶意象，希望成為新觀光亮點及地標。

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四個離島機場整體外觀風貌新建及改建工程，由得標廠商委託日本建築師團紀彥協助整體外觀設計，根據在地元素融入航廈外觀設計。景觀造型方面，由二○一八年台中世界花卉博覽會台灣原生植物地景設計吳書原參與設計，結合當地特有或稀有種植物至整個機場環境。

七美、望安機場整建今年繼續招標

四個機場的整建計畫分成兩案招標。蘭嶼、綠島去年八月決標，因應離島天候、材料運輸等工作，目前正在辦理前置作業，預計今年上半年動工；七美、望安去年兩度流標，今年繼續辦理招標作業。

民航局場站工程組組長林宏憲表示，綠島機場站前增建彎月型屋簷通廊，整合不規則狀的建築群，並在通廊前設置地景庭園，呈現綠島海山地景起伏變化，將成為新門戶意象。

蘭嶼機場主體航廈增建四八五平方公尺，航廈內部也進行裝修改善。航廈外觀維持雅美族特色之拼板舟造型及傳統圖騰之裝飾性語彙，保留蘭嶼傳統文化。

綠島機場整體外觀風貌新建及改建工程模擬圖。（民航局提供）

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