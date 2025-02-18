流感疫苗增購10萬劑 週四開打

行政院緊急同意衛福部增購的10萬劑公費流感疫苗預計20日開打。（資料照）

2025/02/18 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕因應國人搶打公費流感疫苗需求，行政院緊急同意衛福部增購十萬劑，預計本週四開打，各縣市獲得分配的數量以新北市一萬五四五○劑最多，衛福部疾管署也已請各地衛生局配合，今日將接種地點公布於各衛生局網站，以利民眾查詢。

雙北、中、高分配逾萬劑

根據疾管署公布各縣市分配疫苗數量，共有四縣市超過一萬劑，包含新北市一萬五四五○劑、台中市一萬二三八○劑、高雄市一萬二二七○劑、台北市一萬一一六○劑，其次為桃園市九六三○劑、台南市八四八○劑、彰化縣五五○○劑，其餘扣除外島與台東縣各不到一千劑外，多在一千至三千多劑不等。

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疾管署副署長曾淑慧表示，此次疫苗分配原則為疾管署依各縣市衛生局原提報去年度接種計畫量比例，並與各衛生局討論確認而定。

增購疫苗適用十一類對象包含六十五歲以上長者、五十五歲以上原住民、安養／長期照顧（服務）等機構對象、滿六個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、身體質量指數BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、六個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中／職／五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員。

衛生局今公布接種地點

疾管署已請各縣市衛生局配合於今日將接種地點公布於各衛生局網站，以利民眾可先透過各衛生局網站、疾管署流感防治一網通（https://antiflu.cdc.gov.tw/）、疾管家或一九二二防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所電洽預約。

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