北市特教師 控市府遲遲不發導師費

教育部訂有補助學前巡迴輔導班及分散式資源班特教老師導師費，特教界人士投訴台北市遲未發放。（資料照）

2025/02/18 05:30

教部每月補助1000元差額

〔記者楊綿傑、林承鴻／台北報導〕教教育部訂有補助學前巡迴輔導班及分散式資源班特教老師導師費，特教界人士投訴台北市遲未發放。台北市教育局表示，依國教署補助規定，巡迴輔導班每班可核給一位導師，補助每月一千元的導師職務加給差額，但須以實際擔任導師職務為前提，預計於三月確認導師職務明確編配，核給導師費。

新北113學年度已開始撥付

第一線教師指出，為完善特教師待遇，教育部訂有學前教育階段各類特教導師費差額作業要點，其中學前分散式資源班及巡迴輔導班會補助導師費差額每月一千元，過去雙北地區學前分散式資源班及巡迴輔導班皆無導師費，但新北一一三學年度已經開始撥付，北市卻一直「研議」而無下文，形成同工不同酬，特教師權益嚴重受損。

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國教署：差額已撥給北市

依「高級中等以下學校及幼兒園特殊教育班班級與專責單位設置及人員進用辦法」第三條，分散式資源班及巡迴輔導班置導師一人，並依規定給予導師職務加給。

國教署組長王慧秋說明，國教署已將差額撥給台北市，學前特教師導師職務加給屬於人事費，各地方政府應依規定編入年度預算，並依時撥付特教師。

全教總：嚴重影響權益

全教總特教委員會主委鍾正信認為，學前特教教師不論是巡迴輔導班或者資源班，都負責特殊生的教學與個案管理，應該視為導師，是以在進用辦法中才會明定有導師的編制，台北市目前未核給學前階段特教巡迴輔導班及資源班教師導師費，嚴重影響教師權益。

北市：3月確認後核給

台北市教育局表示，依國教署補助規定，該加給須以實際擔任導師職務為前提，市府刻正積極確認職務分配，預計於三月確認導師職務明確編配，依實質工作規範核給導師費，確保擔任不同職務教師，經費分配合理、公平。

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