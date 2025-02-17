高雄車站大都更 2專用區4月招商

隨著高鐵南延採「高雄計畫」進入高雄車站，高雄車站進入大都更時代。（資料照）

2025/02/17 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕隨著高鐵南延採「高雄計畫」將與台鐵高雄車站共站，高雄車站的大都更時代來臨，「車專四」、「車專五」土地預計今年四月舉辦招商說明會，第三季完成簽約。

高鐵、台鐵共站 最快第三季簽約

「高雄車站更新地區都更計畫案」去年九月經高市都委會審議通過，都發局指出，高雄車站的第一期開發「車專一」、「車專二」及「車專三」，已完成車站本體及兩棟聯合開發大樓（旅館及商辦），但緊鄰的「車專四」、和「車專五」，仍為老舊建物，僅供台鐵行控中心與鐵路警察局。

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近日台鐵委託都發局舉辦「車專四」、「車專五」都更說明會，預計今年三月底啟動招商、四月舉辦招商說明會，最快於今年第三季簽約。

高雄車站都更案共有三塊土地，原本是低矮的鐵路警察局、台鐵行控中心、長明派出所。行控中心已移入新車站，而鐵警局與派出所，未來將會進駐新開發大樓，台鐵與市府也可分回新建大樓部分空間。

根據規劃，台鐵行控中心的「車專四」、鐵路警察局的「車專五」，預計興建地下五樓、地上廿三樓商辦大樓，「商四」的長明派出所則興建地下三樓、地上十三樓住商大樓，三處土地採同一更新單元及權變招商，開發量體達二．五三萬坪，工程費約四十五億元。

社團質疑 台鐵招商欠缺整體規劃

社團「高雄好過日」質疑，台鐵的招商欠缺整體規劃，連已完成的車站商場與飯店大樓，招商尚無具體進展，影響後續車專四、專五的都更計畫。

商業大樓出租 旅館大樓以促參ROT招商

對此，台鐵公司資產開發處表示，商業大樓可作為百貨商場及辦公室使用，將以出租方式招商，旅館大樓則以促參ROT招商，未來車專四、專五透過都更招商，台鐵分回的空間初步規劃做商場、餐飲、零售、休閒娛樂。

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