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    地磨兒「再見漁生」繪本 傳承漁獵文化

    屏東縣地磨兒國小學生發表會中演繹繪本「再見漁生」，活潑生動。 （記者羅欣貞攝）

    屏東縣地磨兒國小學生發表會中演繹繪本「再見漁生」，活潑生動。 （記者羅欣貞攝）

    2025/02/17 05:30

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣地磨兒國小學生本學年發表「再見漁生」與「嫵藜繁繞quljivangraw」兩本創作繪本，學生以繪本為媒介，透過故事分享展現原住民文化的深厚底蘊，真摯感人。

    「再見漁生」是由地磨兒國小六年級甲班學生所創作，故事圍繞排灣族的漁獵文化，描繪祖孫在學習傳統捕魚技藝的過程中，體悟環境保育與文化傳承的重要性，傳遞敬畏自然、珍惜資源的核心價值。

    嫵藜繁繞 天神淚水化為湖水

    來自德文分校的六年級學生與畢業生則創作「嫵藜繁繞quljivangraw」繪本，「quljivangraw」是德文部落在地流傳已久的傳說故事，述說化作水鹿的天神，心疼的為部落女孩留下一顆淚水，當淚水滴落的剎那，乾涸的湖面湧出了七彩粼粼湖水的境遇，呈現土地對族人生命的滋養，以及親情的深刻連結。

    這兩部作品融合部落傳承與現代視角，呈現原住民文化的珍貴價值，校方為此舉辦發表會，學生們除分享創作歷程，也現場朗讀、演出。出席部落耆老在會中勉勵孩子們珍惜文化根源，將傳統智慧與現代學習結合。

    地磨兒國小校長陳惠美表示，該校學生每年都會創作繪本，讓學生有機會展現學習成果，透過故事的力量，讓部落文化在新世代中繼續發光發熱，為地磨兒國小的教育願景寫下美麗篇章。

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