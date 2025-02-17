屏縣3地新春健檢 逾2千民眾響應

屏東新春大健檢，民眾反應熱烈。（記者羅欣貞攝）

2025/02/17 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府昨天上午同步在縣立大同高中、潮州鎮衛生所、崁頂衛生所舉辦新春大健檢，吸引縣民踴躍參加；縣長周春米到場分享健檢經驗，她膽固醇過高、有胃食道逆流，都是在一年一次健康檢查時發現，所以健檢十分重要，預防重於治療。

周春米自身經驗 揪出高膽固醇

三地同步進行的「蛇年躍動慶豐年．健康屏東揪您來篩檢」活動受到鄉親歡迎，周春米上午到大同高中活動中心關心民眾健檢情形，她表示，她現在每天晚上要吃降膽固醇的藥，因有胃食道逆流，早上要吃胃藥，還有職業傷害，因跑行程常曬到太陽，右眼治療過白內障，健檢很重要，請鄉親踴躍健檢。

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周春米表示，慢性病發生年齡逐年降低，年輕族群健康問題受到重視，總統賴清德是醫師出身，上任後積極推出健康台灣的目標，今年增加許多政府負擔的健檢項目，包括衛福部將免費成人健康檢查年齡從四十歲下修至三十歲，年滿三十至三十九歲民眾，每五年可免費篩檢一次，子宮頸癌篩檢對象，也增列二十五至二十九歲女性每三年一次子宮頸抹片檢查。

不用到醫院 就能完成健檢

在大同高中的大型健檢活動，由衛福部屏東醫院、寶建醫院、各醫事團體出動上百名醫護等工作人員，提供成人健檢、肝炎篩檢、四項癌症篩檢、傳染病檢查、長者整合式功能評估、眼底鏡檢查、身心健康評估、心理諮商轉介服務，還有智慧科技機台體驗測試肌力、腦力，不用到醫院就能完成健檢。

衛生局統計，大同高中、潮卅鎮衛生所、崁頂衛生所昨天三個場次，共有兩千八百二十三人次參加，除了本月擴大健檢至少有十七個場次外，全縣三十三鄉鎮市衛生所也都會持續舉辦社區整合性預防保健服務。

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