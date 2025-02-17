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    首頁　>　生活

    北市身障者參加國考補習 最高補助3.6萬

    2025/02/17 05:30

    〔記者林承鴻／台北報導〕為協助身心障礙者進入公務體系服務，台北市勞動局提供國家考試補習班課程補助，最高三萬六千元。此外，台北市就業服務處於二月十八日至廿日邀集廿八家企業辦理現場徵才活動，釋出一五八二個工作機會。台北市勞動大學則開設多樣化的勞動知能課程，鼓勵勞工朋友持續提升自身技能。

    針對身心障礙者，北市勞動局提供國家考試、職業駕照暨技術士課程補助，設籍台北市六個月以上者皆可申請。國家考試、職業駕照暨技術士課程計畫去年新增就業獎勵金，每人獎勵五千元，申請以一次為限。

    國家考試補習課程分兩階段補助，應試到考最高補助一萬八千元、金榜題名最高補助一萬八千元。有申請意願的身障朋友，需留意未曾獲其他地方政府相同項目補助，相關資訊可至台北市勞動力重建運用處官網查詢。

    18至20日辦徵才 釋上千職缺

    台北市就服處十八日至廿日於各就業服務站舉辦現場徵才活動，參與企業包含微笑單車、旅宿餐飲、醫療、零售、娛樂、照顧服務及保全清潔等，包括台北市立聯合醫院忠孝院區、統一超商、全家便利商店等皆提供職缺。

    其中，寒舍餐旅釋出餐廳主任與工程部技術員四萬元起薪、救生員／健身指導員三萬六千元起，以及安全員、點心房師傅等多項職缺。其他如滋瑪美娜、錢櫃、顯榮國際、六角國際等也提供高薪職缺。

    此外，台北市勞動大學開設的勞動事務學院課程報名踴躍，內容涵蓋傳統勞動權益主題，如工時、工資、休假、解僱等，也針對時下熱門議題開設人工智慧、數位科技與勞動權益課程。同時提供實務性課程，如職場霸凌之類型、預防與補救措施、兼論職場性別平等指標、非典型勞動者權益等。勞工可至台北市勞動大學主題網站，註冊成為會員，以利快速報名課程。

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